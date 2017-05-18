Каннский фестиваль: сногсшибательные наряды звезд на церемонии открытия

 

Фото: AFP/ScanPix

Во французский Каннах накануне состоялась торжественная церемония открытия 70-го Каннского кинофестиваля. Звезды со всего мира съехались на это масштабное мероприятие и, естественно, продемонстрировали яркие, откровенные и оригинальные образы на красной ковровой дорожке.

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Среди гостей первого дня были Моника Белуччи, Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур, Эдриан Броуди, Сьюзен Сарандон, Белла Хадид, Эмили Ратаковски, Джулианна Мур, Лили-Роуз Депп и многие другие.

Стоит отметить, что в этом году по части нарядов звезды проявили большую, нежели обычно, сдержанность.

Тем не менее довольно откровенные плятья предпочли манекенщицы Эмили Ратаковски и Белла Хадид.

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Эмили РатаковскиЭмили Ратаковски. Фото: AP/Scanpix

Белла ХадидБелла Хадид. Фото: Mavrix/LETA

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Стиль знаменитостей на открытии Каннского кинофестиваля

Фото: Стиль знаменитостей на открытии Каннского кинофестиваля0

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