Каннский фестиваль: сногсшибательные наряды звезд на церемонии открытия

Во французский Каннах накануне состоялась торжественная церемония открытия 70-го Каннского кинофестиваля. Звезды со всего мира съехались на это масштабное мероприятие и, естественно, продемонстрировали яркие, откровенные и оригинальные образы на красной ковровой дорожке.
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Среди гостей первого дня были Моника Белуччи, Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур, Эдриан Броуди, Сьюзен Сарандон, Белла Хадид, Эмили Ратаковски, Джулианна Мур, Лили-Роуз Депп и многие другие.
Стоит отметить, что в этом году по части нарядов звезды проявили большую, нежели обычно, сдержанность.
Тем не менее довольно откровенные плятья предпочли манекенщицы Эмили Ратаковски и Белла Хадид.
Эмили Ратаковски. Фото: AP/Scanpix
Белла Хадид. Фото: Mavrix/LETA
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