Каннский фестиваль: сногсшибательные наряды звезд на церемонии открытия

Во французский Каннах накануне состоялась торжественная церемония открытия 70-го Каннского кинофестиваля. Звезды со всего мира съехались на это масштабное мероприятие и, естественно, продемонстрировали яркие, откровенные и оригинальные образы на красной ковровой дорожке.

Среди гостей первого дня были Моника Белуччи, Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур, Эдриан Броуди, Сьюзен Сарандон, Белла Хадид, Эмили Ратаковски, Джулианна Мур, Лили-Роуз Депп и многие другие.

Стоит отметить, что в этом году по части нарядов звезды проявили большую, нежели обычно, сдержанность.

Тем не менее довольно откровенные плятья предпочли манекенщицы Эмили Ратаковски и Белла Хадид.

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Эмили Ратаковски. Фото: AP/Scanpix

Белла Хадид. Фото: Mavrix/LETA

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Aizvērt Стиль знаменитостей на открытии Каннского кинофестиваля Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix







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