Горячо и вкусно! Смотрите, как надо наслаждаться утренним кофе

Утро выходного дня - это возможность подольше понежиться в постели, а затем от души, никуда не торопясь, насладиться чашечкой ароматного кофе. Американская актриса Бланка Бланко знает, как это делать!

22 января, в свой день рождения, 37-летняя актриса попала в объектив фотокамер папарацци на балконе апартаментов в американском Парк-Сити, где проходил кинофестиваль «Сандэнс» (Sundance Film Festival).

Насладиться утренним кофе накануне официального мероприятия Бланка решила в одних трусиках и легком пальто горчичного цвета, которое лишь слегка прикрывало ее обнаженное тело. Смотрите фото!