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Пряный кекс на кефире с корицей – отличное дополнение к чашечке горячего кофе.

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Ингредиенты: сливочное масло - 60 г, корица - 2 ч. л., яйцо - 1 шт., сахар для посыпки - 75 г, коричневый сахар - 150 г, растительное масло - 1/4 стакана, ваниль по вкусу, кефир - 1 стакан, мука - 250 г, молотый мускатный орех - 1 ч. л., соль - щепотка, сода - 3/4 ч. л.

Приготовление:

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1. Смешать сахар для посыпки с корицей и отложить в сторону.

2. Сливочное масло растопить и остудить. Добавить яйцо, сахар, соль, ваниль и растительное масло, взбить. Влить кефир и перемешать. В тесто просеять муку, мускатный орех и соду.

3. Форму для кекса застелить бумагой для выпечки. Выложить в форму половину теста, посыпать 3/4 сахара с корицей, выложить вторую часть теста и посыпать оставшимся сахаром.

4. Отправить форму в разогретую до 180 градусов духовку на 45-55 минут. Оставить кекс в духовке, приоткрыв дверцу, еще на 10 минут.

5. Затем вынуть кекс из формы и дать полностью остыть. Разрезать на кусочки и подавать.

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