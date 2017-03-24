Медики назвали признак скорой смерти человека

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Phovoir/Scanpix

Исследователи из США пришли к выводу, что наличие или отсутствие обоняния у человека может говорить о том, что его век будет недолгим.

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Как показало исследование, потеря обоняния может говорить о приближающейся смерти человека. Особенно остро этот показатель работает с людьми пожилого возраста. Медики отмечают, что связь проста:

все дело в том, что проблемы с тем, чтобы ощущать всю полноту запахов окружающего мира, являются знаком, свидетельствующим об угасании мозговой активности,

говорится в статье на страницах специализированного издания Journal of the American Geriatrics Society study.

Ученые провели ряд экспериментов, в которых приняли участие люди в вохрасте от 40 до 90 лет. Всего было почти две тысячи добровольцев, которые рассказывали о своем самочувствии регулярно и проходили обследование.

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Оказалось, что незадолго до смерти многие люди, у которых даже не было каких-либо явных проблем со здоровьем, теряли обоняние. В итоге учеными была обнаружена пропорциональная зависимость между снижением чувствительности к запахам и повышением риска преждевременной смерти.

Во время эксперимента скончались более 400 человек, и все они отмечали снижение чувствительности и менее яркое ощущение запахов перед смертью.

Кроме того, ученые говорят, что люди с хорошим обонянием живут, как правило, дольше тех, кто не так восприимчив к запахам.

В среднем продолжительность жизни таких людей на 8% превышает этот показатель среди обладателей слабого обоняния. А люди, имеющие серьезные проблемы с этим органом чувств, рискуют скончаться преждевременно на 19% больше.

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