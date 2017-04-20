Отказ от мяса и молока поможет в борьбе с метастазами

Исключение мяса и молочных продуктов из питания может остановить процесс метастазирования рака. Впрочем, исследователи выяснили, что этот эффект не наблюдается у жертв опухолей поджелудочной железы.

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Пациентам с раком часто приходится полностью изменять образ жизни после того, как они узнают о своем страшном диагнозе. Исключение из рациона тех или иных любимых продуктов питания является одним из таких изменений.

Ученые выяснили, что отказ от определённых аминокислот в рационе может замедлить процесс роста опухолей и продлить выживаемость пациентов.

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Аминокислоты являются строительными блоками белков.

К примеру, аминокислоты глицин и серин содержатся в мясе и в молочных продуктах, то время, как серин также присутствует в больших количествах в миндале, бобовых и фасоли, а глицин обнаруживается в шпинате и жерухе. Отказ от этих продуктов позволяет пациентам более хорошо реагировать на лечение рака.

Ученые из Университета Глазго давали страдающим от рака кишечника и лимфомы мышам питание, которое не содержало глицина и серина. Две этих аминокислоты производятся самим организмом и обычно нет никакой потребности в их дополнительном получении.

Оказалось, что исключение данных аминокислот не только уменьшило размеры опухолей и повысило продолжительность жизни, но ее сделало организм мышей более чувствительным к выделению химических веществ во время получения химиотерапии и облучения.

Результаты исследования показывают, что ограничения специфических аминокислот в рационе может стать дополнительной частью лечения некоторых раковых пациентов в будущем.

Впрочем,

эксперты подчеркивают, что в организме ряда пациентов с раком может и не производиться достаточного количества аминокислот, как у здоровых людей, следовательно, отказ от тех или иных продуктов может быть опасным.

Опыты проводились на мышах, их результаты предстоит проверить среди людей. Наконец, не все опухоли положительно реагировали на подобные ограничения. К примеру, исключение глицина и серина из рациона мышей с раком поджелудочной железы оказалось малоэффективным.

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