На могиле Жанны Фриске появилось новое фото

Сестра Жанны Фриске Наталья сообщила поклонникам так рано ушедшей из жизни любимой миллионами певицы, что обновила фото на ее могиле.
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Рядом с памятником теперь стоит крупная фотография, помещенная под стекло, а оно вмонтировано в надгробную плиту.
Раньше фотография певицы часто страдала от плохой погоды и семье приходилось постоянно обновлять ее.
Но теперь проблем нет, и Наталья подписала снимок так: «Спасибо вам за красивое фото для моей малышки. Теперь хоть не надо каждый месяц менять...».
Фото из Instagram:
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