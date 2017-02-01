На могиле Жанны Фриске появилось новое фото

Сестра Жанны Фриске Наталья сообщила поклонникам так рано ушедшей из жизни любимой миллионами певицы, что обновила фото на ее могиле.

Рядом с памятником теперь стоит крупная фотография, помещенная под стекло, а оно вмонтировано в надгробную плиту.

Раньше фотография певицы часто страдала от плохой погоды и семье приходилось постоянно обновлять ее.

Но теперь проблем нет, и Наталья подписала снимок так: «Спасибо вам за красивое фото для моей малышки. Теперь хоть не надо каждый месяц менять...».

Фото из Instagram:

@glass_memory спасибо вам за красивое фото для моей малышки. Теперь хоть не надо каждый месяц менять фото.... A photo posted by Natalia Friske (@friske_natalia) on Feb 1, 2017 at 2:02am PST













Aizvērt В Москве попрощались с Жанной Фриске Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix







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