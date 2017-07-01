Какая женщина! Лена Ленина впервые показала маму и подарила ей море

 

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Писатель, телеведущая, модель, бизнесвумен и одна из самых ярких светских дам Лена Ленина любит делать подарки родным. На днях она подарила сыну на выпускной за хорошую учебу внедорожник. А теперь привезла маму в Грецию к морю и решила устроить ей настоящий праздник – без детей и внуков, без обязанностей и хлопот, только удовольствия и отдых!

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Любящая дочь решила, что маму надо баловать почаще без всякого повода, и забронировала ей лучший номер в 5-звездном отеле.

В программе – гастрономические рестораны, пляжи и шезлонги, шопинг в модных и ювелирных бутиках, прогулки на яхте и долгие променады по берегу моря.

Пока мама живет в отеле и не подозревает ни о каких сюрпризах, дочь года готовит ей подарок, который не могла себе позволить советский научный сотрудник – новый домик на берегу моря, в котором она спешно заканчивает ремонт.

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Главный редактор WomanHit Лена Ленина: «Всем нам стоит почаще баловать мам. Они у нас скромные, советские, экономные, сами на себя не потратят ни копейки, а роскошь вообще кажется им святотатством. Поэтому

баловать их нужно насильно. Вот я и привезла ее на море одну, чтобы все время посвятить ее отдыху и ее удовольствиям.

Подготавливаю ее постепенно к ценному презенту. Я знаю, что моя мама всю жизнь мечтала о домике у моря и никогда не верила, что мечта может осуществиться. Я буду плакать больше, чем она, когда вручу ей подарок ее мечты!».

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

SPA-программа, запланированная Леной для них с мамой, тоже очень насыщенная: массажи, скрабы, аппаратная косметология и даже криосауна.

Единственное, чего не будет среди процедур у владелицы сети франшиз-студий маникюра Лены Лениной и ее мамы, так это ни самого маникюра, ни педикюра.

Потому что из пары сотен ее салонов ни один не находится в Греции, и даже ее нелюбимые конкурентки с вызовом мастера на дом так далеко не выезжают, поэтому маме загодя сделали маникюр в салоне Лены в Москве перед вылетом. А заодно заказали ей с десяток шляп всех цветов из хлопка от беспощадного южного солнца.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

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