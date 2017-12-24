Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 по 31 декабря 2017 года

Гороскоп на эту неделю очень важен для всех нас, поскольку это будут семь последних дней 2017 года. Нужно сделать завершающие штрихи, закончить все важные дела. Гороскоп на неделю поможет вам в расстановке приоритетов.

Василиса Володина, популярная телеведущая и астропсихолог, поможет представителям каждого знака Зодиака найти удачу на этой неделе. Кому-то придется чем-либо пожертвовать, а кто-то должен будет осознать свои прошлые ошибки. В любом случае этот период окажет сильнейшее влияние на каждого человека, ведь 2018 год уже подошел к нам вплотную.

Нужно расставаться с негативом и начинать заряжаться позитивной энергией уже сейчас. Не позволяйте проблемам брать над вами верх, но не упускайте их из вида ни в коем случае.

Овен. О переменах к лучшему даже думать не стоит, пока вы не избавитесь от переживаний. Сейчас вам нужно относиться ко всему намного проще, чем всегда. Мы всегда сами создаем себе проблемы, но в последнюю неделю года делать это точно не рекомендуется. Вы весьма эмоциональны, поэтому постарайтесь не пренебрегаться делами насущными. Не стоит ничего откладывать на потом.

Эмоциональный фон будет не самым твердым, поэтому попробуйте решать проблемы только на холодную голову. Ваше пристрастие к быстрому принятию решений должно уйти ненадолго на второй план. Дело в том, что Луна, ваш враг, будет сильной на протяжении всей недели, поэтому именно от нее будет исходить особый негатив. Принятие решений будет затруднено, равно как и объективная оценка происходящего вокруг. Луна затуманит ваш разум, так что будьте предельно внимательными ко всему.

Телец. Марс в Скорпионе сейчас очень сильный. Это означает лишь одно — опасности будут подстерегать вас на каждом шагу. Причина этих опасностей будет лишь одна — вы сами. Ваша импульсивность может стать главным препятствием для эффективной подготовки к празднику. Тригон с Нептуном 28 декабря усугубит ситуацию, сделав Тельцов еще менее удачливыми. Цените помощь ваших близких и не отказывайтесь от нее, если чувствуете, что вам тяжело.

На критику обращайте особое внимание, особенно на конструктивную. Люди просто так не будут вас критиковать, ведь никто из нас не идеален. Не стоит принимать советы окружающих в штыки.

У людей терпения не очень много сейчас, так что может начаться война, которая никому не нужна перед самым началом 2018 года. Избавьтесь от беспокойства, чтобы не подпитывать негатив, исходящий от Марса.

Близнецы. Дурным привычкам не место в 2018 году. Солнце в Козероге стабильно умеренное, поэтому вам будет постоянно хотеться начать отдыхать заранее. Продуктивность резко упадет уже ко вторнику или среде. Если вам удастся сохранить ее, то считайте, что вам крупно повезло. Займитесь самыми важными делами сейчас, чтобы потом не пришлось к ним возвращаться.

Старайтесь прожить эту неделю так, чтобы никто не смог вам сказать, что вы могли бы потрудиться и получше. Не создавайте видимость труда, а трудитесь по-настоящему упорно. У вас все должно получиться, причем для этого не обязательно ждать у моря погоды. У вас есть все шансы сделать конец года продуктивным, приятным и стабильным во всех сферах. Для этого нужно с понедельника начать идти к своим мечтам и не затягивать с принятием важных решений.

Рак. В понедельник Венера перейдет в знак Козерога. Это будет означать, что жизнь ваша не особо изменится, но изменится ваше отношение к ней. Повысить энергетику и жизненный тонус вам удастся с помощью позитивных мыслей. Думайте о хорошем, о приятном. Материальный мир целиком и полностью зависит от вашего внутреннего мира. Он является его прямым отражением. Венера способствует улучшению воображения и настроения.

Продуктивно завершить 2017 год будет довольно просто для вас, так что постарайтесь не выходить за рамки дозволенного.

Удача будет рядом, но авантюр лучше всеми способами избегать. Они будут лишними, потому что вам нельзя концентрировать внимание на чем-то бесполезном.

Самый лучший способ прожить эту неделю без проблем — не создавать их себе.

Лев. Вы будете находиться в состоянии энергетического саморазрушения на этой неделе. Причина проста — актуальность опасной планеты, Меркурия. Его пребывание в Стрельце для вас не представляет особой опасности, потому что планета будет очень слабой. Это значит, что разрушение внутреннее можно контролировать, причем весьма просто. Для этого нужно погрузиться в дела и не заниматься ненужным самоанализом. Прошлое оставьте в прошлом.

Сейчас и далеко в будущее не нужно заглядывать. Реальность должна иметь для вас первостепенное значение. На работе придется браться за все подряд, чтобы оставаться на плаву. Начальство может немного насторожить ваша повышенная активность, но лучше не перечить никому, кто выше вас по рангу или должности. Попробуйте сохранять дипломатичность по отношению к тем, кто работает у вас в подчинении. Вас за это будут уважать еще больше.

Дева. Девам сильно повезет на этой неделе благодаря активизации Луны. Луна будет сильной всю неделю. 28 и 29 декабря будет очень благоприятный период для работы и творчества. Можно посвятить эти два дня всему, что придет вам в голову. 27 декабря Луна будет в соединении с Ураном, что говорит о необходимости немного нарушить общие правила этого мира. Выходите за рамки дозволенного без страха.

Новые занятия помогут очистить энергетику от негатива.

Если вы позволите себе немного смелости, то получите особый подарок от госпожи удачи и от Луны. Это прекрасная неделя для тех из вас, кто не боится совершать яркие поступки.

Вам сейчас нужно притягивать к себе внимание окружающих людей, но делать это мудро. Будьте собой и не предавайте свои принципы.

Весы. Привлечь в свою жизнь благополучие вам помогут различные мелочи, приметы. Обращайте внимание на все, что происходит вокруг вас. Пока Солнце в Козероге не очень сильное, у вас есть шанс на сохранение и преувеличение богатств материальных и духовных. Вселенная будет разбрасывать для вас знаки повсюду. Если вы будете достаточно внимательными, то все станет куда более позитивным во всех сферах жизни.

В любви не стоит ждать случайного успеха, потому что вам придется привлекать внимание к своей персоне самостоятельно. В делах финансовых и на работе придется быть максимально мотивированными. Ищите для себя мотивацию во всем и безостановочно. Есть вероятность, что удача от вас отвернется, но это будет непродолжительный период, легкая проверка на прочность. Не бойтесь менять обстановку — у вас все получится, будьте уверены.

Скорпион. Изменить прошлое и улучшить будущее сейчас вам не составит особого труда, но лучше сконцентрироваться на делах текущих. Юпитер и Сатурн будут тянуть одеяло каждый на свою сторону. Это значит, что неделя пройдет в борьбе и неурядицах. Это будут крайне неоднозначные семь дней. Такой расклад в самом конце года нельзя назвать положительным, однако у вас будет последний в этом году шанс набраться мудрости и полезного жизненного опыта.

И Юпитер, и Сатурн 26 декабря окажутся в негативном аспекте с Венерой, что плохо скажется на вашей удаче в любви. Ваши эмоции будут определять, по какому пути дальше пойдет ваша жизнь.

Это опасный день, который лучше прожить осторожно и без каких-либо рисков. Вас будут провоцировать на негатив, но лучше не поддаваться желаю отплатить той же монетой.

Зависть, злость, ревность — это все лишнее для вторника.

Стрелец. Позитивные события происходят в жизни не всегда, потому что мы неправильно все воспринимаем. Многое зависит только от нашего мировосприятия. Современный ритм жизни искажает нашу уверенность в себе, что может быть опасно для всех, особенно для Стрельцов, которые живут позитивом. Это идеальное время для того, чтобы прервать отношения с людьми, которые заставляют вас испытывать проблемы и сомневаться в своих силах.

Не бойтесь говорить «нет» в период с 25 по 31 декабря. Не стоит давать пустых обещаний и заниматься лицемерием. Честность по отношению к себе самими — это залог успешной жизни. Во всем нужно быть уверенными, непоколебимыми. Страх и ненависть только помешают вам правильно оценивать ситуацию на работе и в личной жизни. Это будет прекрасное время для поиска новых личных талантов и увлечений.

Козерог. Для вас на этой неделе должно иметь особый смысл привлечение в свою жизнь любви. Дело в том, что только близкие люди и ваша вторая половинка смогут понять, что происходит с вами и с вашей жизнью. Они помогут вам направить свои силы в правильное русло. Слушайте советы тех, кого вы уважаете и любите всем сердцем. Не игнорируйте их, потому что они будут исходить из самых добрых побуждений.

Возможно, вам придется попросить прощения у кого-то из близких. Это говорит о том, что встречать Новый год звезды и планеты рекомендуют с чистой душой. Вам нужно больше внимания уделить прошлому. Исправить его можно одной фразой, произнесенной от чистого сердца: «Прости меня».

Вас трудно назвать эгоистами, но этим в той или иной степени страдают все. В этом году вы, возможно, немного перегибали палку. Будьте к себе требовательнее.

Водолей. Вам придется укрепить свое биополе, потому что Солнце в Козероге заберет у вас часть сил. Для этого необходимо повысить физическую активность, поработать над мыслями, чтобы негативные программы не мешали вам провожать этот год. Эту неделю придется прожить так, как хочется вам, а не вашему начальству или семье. Конечно, это не останется незамеченным, но вам удастся убедить всех в необходимости эгоизма. Будьте честными.

Каждый вечер вам нужно будет отдыхать, чтобы начинать новый день с позитивных эмоций. Вставать рано будет немного сложнее из-за негативного влияния Солнца. Утомляемость будет тоже повышенной, но в целом это никак не отразится на вашей деловой активности и результативности в целом.

Рыбы. Рыбам стоит обратить внимание на Марс и Луну, которые вместе будут способствовать вашему духовному и физическому развитию. Это будет очень положительная неделя для представителей вашего знака Зодиака.

Амбиции будут переполнять многих из вас, так что не теряйтесь на их фоне. Действуйте, не ждите у моря погоды. Расставьте приоритеты в понедельник, а в остальные дни действуйте согласно планам.

Ничто не помешает вам вырваться из обыденности — это будет поистине необычная неделя, наполненная позитивными эмоциями. В любви стоит быть осторожными, а вот в делах и финансовой сфере можно позволить себе немного безрассудства. Конечный результат будет зависеть не от затраченного времени, а от ваших позитивных мыслей. Больше мечтайте и не забывайте действовать в нужный момент нужным образом.