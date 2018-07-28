В Турции задержали подозреваемого по делу об убийстве посла России

По предварительным данным, он состоял в ячейке FETO, в которую входил непосредственный убийца Карлова Мевлют Алтынташ.

В декабре 2016 года имя посла Андрея Карлова, убитого в Турции, было занесено на памятную доску в здании Министерства иностранных дел России.