В Турции задержали подозреваемого по делу об убийстве посла России
26 июля 2018, 18:30
Турецкая полиция арестовала бывшего сотрудника правоохранительных органов по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, сообщает Milliyet.
По предварительным данным, он состоял в ячейке FETO, в которую входил непосредственный убийца Карлова Мевлют Алтынташ.
В декабре 2016 года имя посла Андрея Карлова, убитого в Турции, было занесено на памятную доску в здании Министерства иностранных дел России.
Карлов был убит вечером 19 декабря в Анкаре во время выступления на фотовыставке в Центре современного искусства.