Сб, 28.07.2018
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В Турции задержали подозреваемого по делу об убийстве посла России

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Мемориал убитому в Турции послу России Андрею Карлову

ФОТО: Sputnik/LETA

Турецкая полиция арестовала бывшего сотрудника правоохранительных органов по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, сообщает Milliyet.

По предварительным данным, он состоял в ячейке FETO, в которую входил непосредственный убийца Карлова Мевлют Алтынташ.

В декабре 2016 года имя посла Андрея Карлова, убитого в Турции, было занесено на памятную доску в здании Министерства иностранных дел России.

Карлов был убит вечером 19 декабря в Анкаре во время выступления на фотовыставке в Центре современного искусства.

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