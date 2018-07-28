Coca-Cola повысит цены из-за пошлин Трампа

Coca-Cola намерена повысить стоимость своих напитков из-за введения президентом США Дональдом Трампом ввозных пошлин на алюминий (из этого материала делаются банки для напитка). Об этом генеральный директор компании Джеймс Квинси рассказал CNBC News.
Квинси подчеркнул, что подобная практика для Coca-Cola в середине года является "весьма необычной".
"Но стоимость стали и алюминия растет. Растет и цена труда", − указал гендиректор.
Когда именно произойдет повышение цен и на сколько вырастет стоимость напитка Квинси не уточнил. Не рассказал он также и о том, коснется ли это решение зарубежных рынков или затронет только США.
Напомним, в конце марта США ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Для Канады, Мексики и стран ЕС их действие было приостановлено и началось с 1 июня.