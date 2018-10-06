1976 год: Самое страшное крушение на железной дороге в истории Латвии

Крупнейшая железнодорожная катастрофа в Латвии.

16 февраля 1976 года недалеко от станции Югла скорый поезд "Ленинград - Рига" столкнулся с двумя маневровыми локомотивами. Погибло 46 человек, 55 получили легкие и 6 - тяжелые травмы. Это была крупнейшая железнодорожная катастрофа в Латвии. Второй вагон пассажирского поезда практически целиком находился в третьем. О силе удара можно судить о впечатлениях одного из пассажиров. Удар буквально впечатал его в кресло напротив, а ведь он ехал в... 20-м вагоне пассажирского состава.

Причина катастрофы — халатность стрелочников.

Расследованием было установлено, что несколько плохо расчищенных стрелок замерзли. И вместо того чтобы сдолбить с них лед и пропустить маневровый локомотив на запасную ветку, один из стрелочников дал ему разрешение выехать в объезд — на путь, по которому должен был пройти скорый. Второй стрелочник, контролировавший этот путь, в этот момент был занят растопкой печки и до последнего момента не видел, что маневровый выехал прямо навстречу пассажирскому поезду.

18 января 1977 года по решению Высшего суда Латвийской ССР дежурная станции Вероника Сударе получила девять лет заключения, старшая стрелочница Надежда Борисова – восемь, стрелочница Галина Скурате, чьи действия более всего повлияли на ситуацию 16 февраля – четыре года. Начальник станции С. Левитс, хоть и находился под следствием, суда избежал. Начальник Рижского отделения Прибалтийской железной дороги Р. Горький и его заместитель, начальник отдела движения и ревизор по безопасности движения отстранены от работы. Единственным осужденным высоким начальником был руководитель Службы движения Иванцов.

Московский мост

Мост через Даугаву в Риге ныне называемый Островным был построен именно в этом году. Проект моста был разработан в ленинградском проектном институте "Ленгипротранс" и латвийском проектном институте "Pilsētprojekts".

Это самый длинный мост в Риге (длина 3,5 км), Примечательно, что был открыт в декабре 1976 года, одновременно с Московским мостом в Киеве. Современное название присвоено ему в 1991 году.

Универсам "Минск"