Можно ли получать хорошую зарплату в Латвии, устроившись на работу, не требующую высшего образования и многолетнего опыта? Например, сменив сферу деятельности с той, где в силу различных обстоятельств низкая заработная плата, на ту, в которой из-за нехватки рабочей силы зарплата выше. Apollo.lv попытался выяснить, насколько просто устроиться на работу с зарплатой, превышающей среднюю в Латвии. На этот раз - о том, можно ли хорошо зарабатывать, став водителем-дальнобойщиком.