Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн назвал охоту на бобров в Латвии "абсолютным злом"

76-летний Оззи, который вместе со своей женой Шэрон поддерживает кампанию The Mirror по запрету импорта охотничьих трофеев в Великобританию, возмущен подобной жестокостью: "Сносить дома этих бедных невинных бобров тракторами, а затем спускать на них свору собак - это абсолютное зло. Я не могу поверить, что есть люди, которые платят за убийство этих животных ради развлечения. Как такое вообще допускается?".



На это Прентис, как пишет The Mirror, заявляет, что "странно слышать такое от человека, который откусил голову летучей мыши на сцене. В Латвии популяция бобров очень велика, и охота на них на 100% легальна. Они наносят ущерб лесному хозяйству, одной из основных отраслей в стране. Вот почему популяцию бобров нужно контролировать. И мы рады приветствовать зарубежных охотников".