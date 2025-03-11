Латвия - одна из стран, куда приглашают иностранных туристов для охоты на местных животных. Легендарный музыкант Оззи Осборн выступает против подобных видов досуга. Он присоединился к группе активистов, пытающихся запретить ввоз охотничьих трофеев в Великобританию, в том числе из Латвии.
Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн назвал охоту на бобров в Латвии "абсолютным злом"
Подобные развлечения рекламируются на сайте bookyourhunt.com. Возможен выбор различных видов животных и уровня опасности охоты.
Издание The Mirror указывает, что в Латвии организатором охоты на бобров является Артур Прентис, который обещает клиентам острые ощущения и рассказывает, что "днем тракторы разрушают бобровые плотины и охотники с собаками преследуют бобров". Такая охота стоит 800 евро, в стоимость также входит подготовка охотничьего трофея.
76-летний Оззи, который вместе со своей женой Шэрон поддерживает кампанию The Mirror по запрету импорта охотничьих трофеев в Великобританию, возмущен подобной жестокостью: "Сносить дома этих бедных невинных бобров тракторами, а затем спускать на них свору собак - это абсолютное зло. Я не могу поверить, что есть люди, которые платят за убийство этих животных ради развлечения. Как такое вообще допускается?".
На это Прентис, как пишет The Mirror, заявляет, что "странно слышать такое от человека, который откусил голову летучей мыши на сцене. В Латвии популяция бобров очень велика, и охота на них на 100% легальна. Они наносят ущерб лесному хозяйству, одной из основных отраслей в стране. Вот почему популяцию бобров нужно контролировать. И мы рады приветствовать зарубежных охотников".
Однако мнение Оззи Осборна неизменно: "Охотники за трофеями - полные психи. Убить невинное животное, а потом сфотографироваться, смеясь над этим, - это дикость".
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