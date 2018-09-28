В Штатах расшифруют ДНК миллиона человек

Сейчас в программе зарегистрировано 110 тысяч добровольцев, 60 тысяч из которых уже прошли основной этап сбора данных.

Своей главной задачей ученые отмечают исследование разнообразия человеческого вида и человеческих генетических данных. Таким образом, ученые надеются совершить качественный прорыв в выявлении и устранении разного рода заболеваний, и, как следствие, увеличении продолжительности жизни человека.