1982 год: "Долгая дорога в дюнах", смерть Брежнева и ретротрамвай

18 ноября 2018 года Латвия отмечает 100 лет. Много это или мало? Столько всего случилось за это время, и никто точно не скажет, когда наша страна стала такой, какой мы ее видим сегодня... Латвия постоянно меняется, когда-то очевидные вещи уже стали историей, а на их место пришли новые герои и реалии. Накануне 100-летия Латвии Русский TVNET вспоминает самые яркие события прошедших 100 лет: один день - один год, словно листая детский фотоальбом маленькой Латвии.
Год начался трагично: 6 января у Клайпеды во время бури утонуло латвийское рыболовецкое судно "Тебра" с шестью рыбаками на борту.
"Долгая дорога в дюнах"
Популярный многосерийный фильм Рижской киностудии "Долгая дорога в дюнах", снимавшийся в 1980-1981 годах, вышел на телеэкраны 2 июня 1982 года. И сразу произвел фурор, приковав к телевизорам десятки миллионов зрителей. Главная роль изначально писалась под Вию Артмане, но в итоге ее сыграла Лилита Озолиня. Действие фильма разворачивалось в Латвии и охватывало период с 1939 года до начала 80-х. В основу картины легла трогательная история любви Артура (Юозас Киселюс), сына рыбака, и Марты Озолы (Лилита Озолиня), которые пронесли свои чувства через смутные времена, трудности и горести военных и послевоенных лет.
Сценарий переписывался множество раз, для работы над ним была создана целая редакторская группа. Режиссером министр кинематографии назначил автора популярных кинодетективов Алоиза Бренча. Музыку к фильму написал Раймонд Паулс. По словам композитора, Бренч заказал ему такое настроение, "чтобы была и лирика, и грусть". Особенно полюбилась зрителям колыбельная "За печкою сидит сверчок", которую Марта пела своему сыну - в фильме ее исполнила Валентина Талызина.
Лилита Озолиня впоследствии рассказала историю, случившуюся на съемках сериала и получившую продолжение в реальности. Когда по сюжету, у героини фильма Марты должен был родиться ребёнок, для съемок потребовался младенец. Пригласили разных мам с малышами. Но из-за того, что в студии были сквозняки, все отказались от съемок. «Тогда нам привезли ребёнка из детдома.
Даже не могу вам передать, какие чувства я испытывала, когда держала его на руках, и когда он начал тянуться к моему лицу своими маленькими пальчиками…— вспоминает Лилита.— И вдруг появилась женщина, которая усыновила этого малыша во время съемок.
Это было чудом. Я ездила к ним в гости. Они жили за городом. Этот малыш вырос замечательным человеком. Даже только ради этого нужно было снимать этот фильм. Чтобы хотя бы один ребёнок был счастлив».
Новые ретротрамвай и петушок на башне
Летом 1982 года по улицам Риги начал курсировать восстановленный ретротрамвай с номером 1901. Трамвайное движение в Риге открыли в 1901 году, а раньше для перевозки людей использовалась конка. Ретротрамвай 1909-1910 годов был воссоздан по старинным чертежам и фотографиям. В нем было 18 сидячих и 10 стоячих мест.
Восстанавливали трамвай всем миром. Оконные витражи помог выполнить комбинат Максла, Somdaris изготовил кожаные петли, а рабочие ТТУ - сидения по старым образцам. Водителя и конструктора набирали по конкурсу. Чести водить трамвай удостоился Лаймонис Виткус, проработавший в ТТУ 20 лет, кондуктором стал завхоз управления Янис Янковскис. Форму для них изготовило ателье "Ригас Модес". Кстати, вначале ретротрамвай перевозил только работников управления, затем открыл двери и для обычных пассажиров.
В том же году обновили старейшего рижского петушка, который красовался на соборе св. Екаба с 1726 года. Новый петушок был отлит из меди, тогда как предыдущий - из бронзы.
Смерть Брежнева
Чем запомнилось 15-е ноября 1982 года тысячам латвийских школьников? Тем, что в день похорон многолетнего главы СССР Леонида Брежнева в школах отменили уроки. При этом, школы были открыты, можно было туда зайти и посмотреть по телевизору трансляцию похорон. Некоторые так и сделали и застали учителей с заплаканными глазами.
Слухи о тяжелой болезни Брежнева циркулировали еще с середины 70-х. А в начале 80-х только окрепли: слишком уж неразборчиво стал говорить генсек на заседаниях, да и нередко пропускал встречи с руководителями других государств. Тем не менее, известие о смерти генсека для многих оказалось неожиданным. Ведь всего за три дня до кончины, случившейся 11 ноября 1982 года, Брежнев принимал парад, посвященный очередной годовщине Октябрьской революции и выглядел при этом неплохо. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, попавший в сердце.
О том, кто возглавит СССР в дальнейшем, народ гадал, наблюдая, кто из госмужей первым поднимется во время похорон на трибуну Мавзолея. Увы, в отличие от Брежнева, его последователи продержались на посту недолго: Юрий Андропов - всего два года до 1984-го. Константин Черненко - только год (до 1985-го). А затем началась эра Горбачева.