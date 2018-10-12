1982 год: "Долгая дорога в дюнах", смерть Брежнева и ретротрамвай

Год начался трагично: 6 января у Клайпеды во время бури утонуло латвийское рыболовецкое судно "Тебра" с шестью рыбаками на борту.

"Долгая дорога в дюнах"

Популярный многосерийный фильм Рижской киностудии "Долгая дорога в дюнах", снимавшийся в 1980-1981 годах, вышел на телеэкраны 2 июня 1982 года. И сразу произвел фурор, приковав к телевизорам десятки миллионов зрителей. Главная роль изначально писалась под Вию Артмане, но в итоге ее сыграла Лилита Озолиня. Действие фильма разворачивалось в Латвии и охватывало период с 1939 года до начала 80-х. В основу картины легла трогательная история любви Артура (Юозас Киселюс), сына рыбака, и Марты Озолы (Лилита Озолиня), которые пронесли свои чувства через смутные времена, трудности и горести военных и послевоенных лет.

Сценарий переписывался множество раз, для работы над ним была создана целая редакторская группа. Режиссером министр кинематографии назначил автора популярных кинодетективов Алоиза Бренча. Музыку к фильму написал Раймонд Паулс. По словам композитора, Бренч заказал ему такое настроение, "чтобы была и лирика, и грусть". Особенно полюбилась зрителям колыбельная "За печкою сидит сверчок", которую Марта пела своему сыну - в фильме ее исполнила Валентина Талызина.

ФОТО: скришнот видео

Лилита Озолиня впоследствии рассказала историю, случившуюся на съемках сериала и получившую продолжение в реальности. Когда по сюжету, у героини фильма Марты должен был родиться ребёнок, для съемок потребовался младенец. Пригласили разных мам с малышами. Но из-за того, что в студии были сквозняки, все отказались от съемок. «Тогда нам привезли ребёнка из детдома.

Даже не могу вам передать, какие чувства я испытывала, когда держала его на руках, и когда он начал тянуться к моему лицу своими маленькими пальчиками…— вспоминает Лилита.— И вдруг появилась женщина, которая усыновила этого малыша во время съемок.

Это было чудом. Я ездила к ним в гости. Они жили за городом. Этот малыш вырос замечательным человеком. Даже только ради этого нужно было снимать этот фильм. Чтобы хотя бы один ребёнок был счастлив».

Новые ретротрамвай и петушок на башне

Летом 1982 года по улицам Риги начал курсировать восстановленный ретротрамвай с номером 1901. Трамвайное движение в Риге открыли в 1901 году, а раньше для перевозки людей использовалась конка. Ретротрамвай 1909-1910 годов был воссоздан по старинным чертежам и фотографиям. В нем было 18 сидячих и 10 стоячих мест.