Планируются переговоры о возобновлении паромного сообщения между Курземе и Сааремаа

Латвия планирует начать переговоры о возобновлении паромного сообщения между Курземе и островом Сааремаа в Эстонии, говорится в информационном сообщении Министерства охраны среды и регионального развития.
В сообщении изложена позиция Латвии по ряду вопросов, которые будут рассмотрены на заседании латвийско-эстонской межправительственной комиссии 10 октября. Предыдущее заседание комиссии прошло 7 марта 2017 года.
В повестку дня заседания в этом году включены вопросы о трансграничном сотрудничестве, развитии трансграничных железнодорожных соединений, медицине в приграничных регионах.
С точки зрения Латвии, Сааремаа является развитым туристическим местом, и возобновление паромного сообщения было бы выгодным для туристических компаний обеих стран. В 2005-2008 году, когда паромное сообщение существовало, в летний сезон его ежегодно использовали до 17 500 пассажиров.