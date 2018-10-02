Планируются переговоры о возобновлении паромного сообщения между Курземе и Сааремаа

В сообщении изложена позиция Латвии по ряду вопросов, которые будут рассмотрены на заседании латвийско-эстонской межправительственной комиссии 10 октября. Предыдущее заседание комиссии прошло 7 марта 2017 года.

В повестку дня заседания в этом году включены вопросы о трансграничном сотрудничестве, развитии трансграничных железнодорожных соединений, медицине в приграничных регионах.