Как живые! Рига приняла лучшее в мире шоу динозавров ФОТО
3 октября 2018, 17:25
1 и 2 октября в "Арена Рига" прошло шоу "Прогулка с динозаврами" ("Walking with Dinosaurs") — масштабное представление, созданное по мотивам знаменитого телевизионного сериала BBC. Мероприятие позиционировалось как крупнейшее и лучшее шоу динозавров в мире.
В течение 1 часа и 40 минут зрителям была представлена эволюция динозавров с почти кинематографическим реализмом. В шоу показали сцены взаимодействия между динозаврами, процесс эволюции плотоядных динозавров до развития ходьбы на двух ногах, а также то, как травоядные динозавры отбивались от более подвижных хищников.
Предлагаем фото прогулку для тех, кто не смог посетить это нетривиальное представление.