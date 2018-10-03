Ср, 3.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Как живые! Рига приняла лучшее в мире шоу динозавров ФОТО

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1 и 2 октября в "Арена Рига" прошло шоу "Прогулка с динозаврами" ("Walking with Dinosaurs") — масштабное представление, созданное по мотивам знаменитого телевизионного сериала BBC. Мероприятие позиционировалось как крупнейшее и лучшее шоу динозавров в мире. 

В течение 1 часа и 40 минут зрителям была представлена эволюция динозавров с почти кинематографическим реализмом. В шоу показали сцены взаимодействия между динозаврами, процесс эволюции плотоядных динозавров до развития ходьбы на двух ногах, а также то, как травоядные динозавры отбивались от более подвижных хищников.

Предлагаем фото прогулку для тех, кто не смог посетить это нетривиальное представление. 

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