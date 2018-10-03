В течение 1 часа и 40 минут зрителям была представлена эволюция динозавров с почти кинематографическим реализмом. В шоу показали сцены взаимодействия между динозаврами, процесс эволюции плотоядных динозавров до развития ходьбы на двух ногах, а также то, как травоядные динозавры отбивались от более подвижных хищников.