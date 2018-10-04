На мясо и молоко понизится НДС?

Данные Службы государственных доходов и Минфина показывают, что нововведение этого года - 5%-ный НДС на овощи и фрукты - оправдало себя.

Доходы производителей и торговых предприятий увеличились в среднем на 9%, оборот продукции также вырос на 9%, а поступления НДС в бюджет в первом полугодии этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда ставка НДС составляла 21%, выросли на 12,55 млн евро.