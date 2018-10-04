На мясо и молоко понизится НДС?

"Если общие результаты покажут положительную динамику для бюджета, думаю, что сниженный НДС на мясо, молоко и другие продукты будет введен раньше, чем в 2020 году", - говорит парламентский секретарь Министерства земледелия Ринголд Арнитис.
Данные Службы государственных доходов и Минфина показывают, что нововведение этого года - 5%-ный НДС на овощи и фрукты - оправдало себя.
Доходы производителей и торговых предприятий увеличились в среднем на 9%, оборот продукции также вырос на 9%, а поступления НДС в бюджет в первом полугодии этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда ставка НДС составляла 21%, выросли на 12,55 млн евро.
"Эти цифры доказывают правильность нашей инициативы", - отмечает парламентский секретарь.
Производители также подтверждают, что ситуация в отрасли улучшилась - больше денег остается на покупку техники и повышение зарплат работников, пишет Neatkariga.