Чт, 4.10.2018
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На мясо и молоко понизится НДС?

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магазин продукты молоко

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

"Если общие результаты покажут положительную динамику для бюджета, думаю, что сниженный НДС на мясо, молоко и другие продукты будет введен раньше, чем в 2020 году", - говорит парламентский секретарь Министерства земледелия Ринголд Арнитис.

Данные Службы государственных доходов и Минфина показывают, что нововведение этого года - 5%-ный НДС на овощи и фрукты - оправдало себя.

Доходы производителей и торговых предприятий увеличились в среднем на 9%, оборот продукции также вырос на 9%, а поступления НДС в бюджет в первом полугодии этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда ставка НДС составляла 21%, выросли на 12,55 млн евро.

"Эти цифры доказывают правильность нашей инициативы", - отмечает парламентский секретарь.

Производители также подтверждают, что ситуация в отрасли улучшилась - больше денег остается на покупку техники и повышение зарплат работников, пишет Neatkariga.

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