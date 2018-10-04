Риекстиньш скинул Филя и Берниса с вершины топа богатейших людей Латвии

Богатство Риекстиньша составляет 172 миллиона евро, что на 10 миллионов больше, чем годом ранее.

В свою очередь второе место занял совладелец Rietumu banka Леонид Эстеркин, который обладает 120 миллионами евро, что на 106 миллионов меньше, чем в прошлом году, когда он занимал третье место в списке богатейших людей страны.

Прошлые лидеры списка - владельцы ABLV Bank Олег Филь и Эрнест Бернис - опустились на третью и четвертую позиции. Филь обладает 100 миллионами евро, что на 215 миллионов меньше, чем в прошлом году, а Бернис - 98 миллионами евро, что меньше на 214 миллионов. Напомним, что в этом году был начат процесс ликвидации ABLV Bank.

Пятое место в списке (годом ранее - седьмое место) занял бывший владелец "Olainfarm" Валерий Малыгин, скончавшийся в декабре 2017 года. Его богатство в новом списке измеряется 88 миллионами евро, что на 18 миллионов больше, чем в 2017 году.