Риекстиньш скинул Филя и Берниса с вершины топа богатейших людей Латвии

Список латвийских миллионеров возглавил совладелец IT-предприятия "Mikrotīkls" Арнис Риекстиньш, который год назад находился на четвертой позиции, свидетельствует список "100 самых богатых людей Латвии" издания Dienas Bizness.
Богатство Риекстиньша составляет 172 миллиона евро, что на 10 миллионов больше, чем годом ранее.
В свою очередь второе место занял совладелец Rietumu banka Леонид Эстеркин, который обладает 120 миллионами евро, что на 106 миллионов меньше, чем в прошлом году, когда он занимал третье место в списке богатейших людей страны.
Прошлые лидеры списка - владельцы ABLV Bank Олег Филь и Эрнест Бернис - опустились на третью и четвертую позиции. Филь обладает 100 миллионами евро, что на 215 миллионов меньше, чем в прошлом году, а Бернис - 98 миллионами евро, что меньше на 214 миллионов. Напомним, что в этом году был начат процесс ликвидации ABLV Bank.
Пятое место в списке (годом ранее - седьмое место) занял бывший владелец "Olainfarm" Валерий Малыгин, скончавшийся в декабре 2017 года. Его богатство в новом списке измеряется 88 миллионами евро, что на 18 миллионов больше, чем в 2017 году.
Кроме того, в первой десятке списка ста богатейших людей страны находятся также Юстс Николай Карлсонс (75 млн евро, на 2 млн меньше, чем годом ранее), Аркадий Сухаренко (62 млн евро, на 54 млн меньше), Янис Зузанс (60 млн евро, на 2 млн больше), Улдис Асарис (56 млн евро, на 20 млн больше) и Эгилс Бутка (48 млн евро, на 8 млн больше).