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Должно ли общество платить артистам балета? Пенсию по выслуге лет нужно пересмотреть

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Обоснованность выплаты пенсий по выслуге лет обсуждается уже несколько десятилетий. В своем отчете Государственный контроль подчеркнул, что пенсионная политика морально устарела, неравномерна и не соответствует сути пенсионной политики Латвии.

Министр финансов Арвил Ашераденс недавно заявил, что будет способствовать повышению пенсионного возраста в Латвии, что также поможет решить проблему нехватки рабочей силы. Департамент межведомственной координации Государственной канцелярии в настоящее время работает над оценкой пенсионного обеспечения.

Пенсионный эксперт Эдгар Вольскис считает, что систему трудовых пенсий необходимо серьезно пересмотреть, принимая во внимание, почему они вообще используются и чего они призваны достичь. По его мнению, следует пересмотреть как перечень профессий, по которым выплачивается пенсия по выслуге лет, так и возраст выхода на пенсию.

Например, десять лет назад в Государственной пожарно-спасательной службе руководитель отдела по связям с общественностью вышла на пенсию по выслуге лет в возрасте 50 лет. "Этот пример того, кому была назначена пенсия по выслуге лет, не выдерживает никакой критики", - сказал Вольскис.

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