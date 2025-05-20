Должно ли общество платить артистам балета? Пенсию по выслуге лет нужно пересмотреть

Министр финансов Арвил Ашераденс недавно заявил, что будет способствовать повышению пенсионного возраста в Латвии, что также поможет решить проблему нехватки рабочей силы. Департамент межведомственной координации Государственной канцелярии в настоящее время работает над оценкой пенсионного обеспечения.

Пенсионный эксперт Эдгар Вольскис считает, что систему трудовых пенсий необходимо серьезно пересмотреть, принимая во внимание, почему они вообще используются и чего они призваны достичь. По его мнению, следует пересмотреть как перечень профессий, по которым выплачивается пенсия по выслуге лет, так и возраст выхода на пенсию.