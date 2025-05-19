Банк Латвии выпустит квадратную золотую коллекционную монету

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Монета имеет квадратную форму со скругленными углами. Ее лицевая сторона, или аверс, имеет шероховатую поверхность, на которой изображен отсканированный чернозем из дома прадеда дизайнера монеты. На реверсе монеты на гладкой поверхности расположена надпись "Латвия", под ней год "2025", а под годом надпись 10 euro.

Автор дизайна монеты – Марис Упениекс. Со своим предложением графического дизайна монеты "Наша земля" художник победил в открытом конкурсе дизайна, организованном Банком Латвии в конце 2023 года.

Вес монеты составляет 1,24 грамма, а ее размер - 10 на 10 миллиметров. Тираж монеты - 2500 экземпляров.

Золотая коллекционная монета будет доступна для покупки на сайте e-monetas.lv с четверга, 22 мая, в 12:00. Цена монеты в кассах Банка Латвии составит 175 евро, а лимит покупки на одного человека установлен в размере двух монет.

Монета отчеканена на голландском монетном дворе Koninklijke Nederlandse Munt.

Коллекционные монеты являются законным платежным средством только в стране выпуска. Коллекционные монеты по форме являются деньгами, но по сути - произведением искусства. Они изготавливаются из золота, серебра или других драгоценных металлов особо высокого качества ковки. В отличие от денег находящихся в обороте денег, коллекционные монеты обычно не предназначены для использования в платежных целях, а предназначены для подарков, памятных дат и коллекций. По этим причинам цена монет также значительно превышает их номинальную стоимость. Номинальная стоимость коллекционных монет отличается от номинала монет, находящихся в обращении.