KNAB закупил оружие. Подробности не разглашаются

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в прошлом году осуществило закупку оружия, однако более подробную информацию по поводу этой закупки не предоставляет.
Закупка в соответствии с внутренними процедурами учреждения классифицируется как информация ограниченного доступа. По этой причине более подробная информация об этой закупке, включая модели приобретенного оружия, не может быть предоставлена, сообщили агентству LETA в KNAB.
До сих пор оперативные сотрудники KNAB обеспечивались оружием, однако по мере роста численности KNAB возникла необходимость в дополнительном вооружении, которое также отвечало бы современным требованиям, заявили в ведомстве.
В настоящее время "систему субъектов" оперативной деятельности в стране в целом составляют несколько государственных учреждений, в том числе KNAB. Оружие имеют и другие учреждения, например, Госполиция.
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