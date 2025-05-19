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KNAB закупил оружие. Подробности не разглашаются

Обновлено 19 мая 2025, 14:48
KNAB
KNAB Фото: Evija Trifanova / LETA

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в прошлом году осуществило закупку оружия, однако более подробную информацию по поводу этой закупки не предоставляет.

Закупка в соответствии с внутренними процедурами учреждения классифицируется как информация ограниченного доступа. По этой причине более подробная информация об этой закупке, включая модели приобретенного оружия, не может быть предоставлена, сообщили ​​агентству LETA в KNAB.

До сих пор оперативные сотрудники KNAB обеспечивались оружием, однако по мере роста численности KNAB возникла необходимость в дополнительном вооружении, которое также отвечало бы современным требованиям, заявили в ведомстве.

В настоящее время "систему субъектов" оперативной деятельности в стране в целом составляют несколько государственных учреждений, в том числе KNAB. Оружие имеют и другие учреждения, например, Госполиция.

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