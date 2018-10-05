Жительница дома, которая из-за играющей весь вечер музыки позвонила в Центр тревоги, рассказала диспетчеру, что с нижнего этажа слышен топот и мужские голоса. Но чего-то необычного, по словам звонившей, слышно не было. Она позвонила в полицию и второй раз, поскольку музыку выключили и в квартире потушили свет. Но полицейский патруль решил все-таки проверить обстановку.

Когда патруль с помощью жительницы дома попал в подъезд, в коридоре было тихо. Внезапно полицейские услышали глухой удар. «Такой удар будто упала тяжелая вещь», - описывает услышанное в тот вечер полицейский. - Услышали и стали тихо подниматься по лестнице наверх, на третьем этаже услышали звук открывающейся двери и замерли».

Из двери показался 38-летний Владимир Тейнемаа, который при виде полицейских сильно испугался, поскольку, по всей вероятности, в тот момент пытался вытащить из квартиры родителей труп своего собутыльника. Заметив полицейских, Тейнемаа вздрогнул и начал быстро закрывать дверь. Но полиция успела распахнуть дверь и увидела лежащего в коридоре мужчину. На Тейнемаа, который был в состоянии сильного опьянения, надели наручники. «Мужчина получил, что заслуживает, он - мусор», - пробормотал задержанный Тейнемаа на вопрос полицейских, что произошло в квартире.

В ходе расследования выяснилось, что погибший Олег получил минимум 15 ударов кухонным ножом, удары наносились везде, в том числе и в лицо, и прямо в сердце. Нападение было настолько агрессивным, что наконечник ножа был сломан о предплечье жертвы, а лезвие было сильно изогнуто. Также прокуратура выяснила, что Тейнемаа выволок уже мертвого Олега в прихожую с целью избавиться от него.

На заседании в Харьюском суде в пятницу Владимир Тейнемаа признал себя виновным в убийстве.