Библия уже доступна на тысячах языков мира

"Церемония освящения Нового Завета на языке келико прошла в лагере беженцев Биди-Биди, втором по величине лагере беженцев мира, где сегодня проживает более четверти миллиона человек. Именно для этих глубоко верующих людей и делался перевод", - сообщил Херсман.

В то же время тысяча языков, на которые Библия уже переведена, составляют лишь десятую часть всех языков мира, передает Korrespondent.net.

Так, продолжаются переводы Библии еще на 2500 языков, и многие из них близятся к завершению, но остается еще порядка 1600 языков, на которые перевод еще даже не начинался.