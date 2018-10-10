Игры с eID-картами: Как пенсионерке не дали проголосовать на выборах

"Паспорт я отдала на визу, но у меня на руках осталась eID-карта, с которой я собиралась голосовать", - рассказала Вера Ивановна. "В день выборов, 6 октября, я обратилась в свое отделение Управления по делам гражданства и миграции (УГДМ), чтобы получить удостоверение избирателя, и каково же было мое удивление, когда мне отказали в выдаче документа, а причину объяснять не стали".

Сотрудница УГДМ сказала, что они всего лишь исполнители и не обязаны никому ничего разъяснять.

Паспорт всему голова

"Если у человека есть два документа, удостоверяющих личность — паспорт и электронная ID-карта, то основным документом для голосования на парламентских выборах является паспорт", - разъяснили Русскому TVNET в пресс-службе УГДМ. "И это не мы придумали, а таков Закон о выборах в Сейм. Удостоверения избирателя получить могли только те граждане, у которых есть только ID-карта и по нашим данным таким людей могло быть 60 тысяч, именно столько удостоверений было напечатано, а выдано чуть больше 14 тысяч".

В УГДМ заметили, что выборы в Сейм проходят один раз в четыре года и об этом известно заранее, так что избиратель сам должен расставить приоритеты — сдать паспорт накануне выборов на визу или проголосовать.

В пресс-службе УГДМ нас заверили, что накануне выборов была проведена информационная кампания и подробно разъяснено, кто и в каких случаях может голосовать с электронной ID-картой, и для удобства жителей удостоверения избирателей выдавали с 25 сентября по 6 октября включительно.

Да, в субботу, в день выборов, отделения УДГМ работали до 16.30, а главный офис и вовсе до 19.30. И все, кто хотел, без очередей, могли получить удостоверение избирателя.

Будущее за интернет-выборами

Электронное голосование - не за горами. И первым шагом к этому стало то, что Комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений одобрила законопроект, согласно которому электронные идентификационные карты (eID-карты) будут обязательным документом, удостоверяющим личность, для всех жителей Латвии, достигших 15-летнего возраста, с 2023 года.

eID-карта будет обязательной для всех латвийских граждан и неграждан, достигших 15-летнего возраста, а паспорт - документом, выдаваемым по желанию, который может быть использован для поездок в страны, где такая карта не признана удостоверяющим личность и проездным документом.

В УГДМ нам рассказали, что уже прошедшие выборы в 13-й Сейм планировалось сделать электронными, но не получилось. Зато следующие выборы нам уже обещают по интернету. Эксперты считают, что облегчение процедуры голосования обеспечит более высокую явку избирателей.