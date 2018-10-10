Игры с eID-картами: Как пенсионерке не дали проголосовать на выборах

В солнечный субботний день рижанка Вера Ивановна (назовем ее так) оставила дачные хлопоты и отправилась в Ригу, чтобы исполнить свой гражданский долг. Но, пенсионерка не смогла проголосовать. Русский TVNET разобрался, что же пошло не так.
"Паспорт я отдала на визу, но у меня на руках осталась eID-карта, с которой я собиралась голосовать", - рассказала Вера Ивановна. "В день выборов, 6 октября, я обратилась в свое отделение Управления по делам гражданства и миграции (УГДМ), чтобы получить удостоверение избирателя, и каково же было мое удивление, когда мне отказали в выдаче документа, а причину объяснять не стали".
Сотрудница УГДМ сказала, что они всего лишь исполнители и не обязаны никому ничего разъяснять.
Паспорт всему голова
"Если у человека есть два документа, удостоверяющих личность — паспорт и электронная ID-карта, то основным документом для голосования на парламентских выборах является паспорт", - разъяснили Русскому TVNET в пресс-службе УГДМ. "И это не мы придумали, а таков Закон о выборах в Сейм. Удостоверения избирателя получить могли только те граждане, у которых есть только ID-карта и по нашим данным таким людей могло быть 60 тысяч, именно столько удостоверений было напечатано, а выдано чуть больше 14 тысяч".
В УГДМ заметили, что выборы в Сейм проходят один раз в четыре года и об этом известно заранее, так что избиратель сам должен расставить приоритеты — сдать паспорт накануне выборов на визу или проголосовать.
В пресс-службе УГДМ нас заверили, что накануне выборов была проведена информационная кампания и подробно разъяснено, кто и в каких случаях может голосовать с электронной ID-картой, и для удобства жителей удостоверения избирателей выдавали с 25 сентября по 6 октября включительно.
Да, в субботу, в день выборов, отделения УДГМ работали до 16.30, а главный офис и вовсе до 19.30. И все, кто хотел, без очередей, могли получить удостоверение избирателя.
Будущее за интернет-выборами
Электронное голосование - не за горами. И первым шагом к этому стало то, что Комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений одобрила законопроект, согласно которому электронные идентификационные карты (eID-карты) будут обязательным документом, удостоверяющим личность, для всех жителей Латвии, достигших 15-летнего возраста, с 2023 года.
eID-карта будет обязательной для всех латвийских граждан и неграждан, достигших 15-летнего возраста, а паспорт - документом, выдаваемым по желанию, который может быть использован для поездок в страны, где такая карта не признана удостоверяющим личность и проездным документом.
В УГДМ нам рассказали, что уже прошедшие выборы в 13-й Сейм планировалось сделать электронными, но не получилось. Зато следующие выборы нам уже обещают по интернету. Эксперты считают, что облегчение процедуры голосования обеспечит более высокую явку избирателей.
На прошедших парламентских выборах была отмечена невысокая явка избирателей.