Вт, 9.10.2018
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На Резекненском шоссе грузовик столкнулся с легковушкой; погибла женщина Видео!

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ФОТО: twitter

На автодороге Екабпилс-Резекне-Лудза возле населенного пункта Субинайте в Сакстской волости произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля, сообщает предприятие "Латвияс валстс цели".

На месте происшествия возникла утечка топлива, движение транспорта перекрыто.

Судя по фото и видео очевидцев, грузовик загорелся.

Позже представитель Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова, в аварии участвовали грузовой автомобиль и легковой автомобиль "Chrysler". В результате столкновения погибла пассажирка легковой автомашины 1948 г. рожд., а оба водителя - мужчины 1994 и 1954 г. рожд. - доставлены в больницу.

Хотя первоначально сообщалось, что в аварии участвовал бензовоз, Белова уточнила, что это был грузовик, перевозивший древесные гранулы, которые и загорелись из-за утечки топлива.

Очевидцы происшествия опубликовали в социальной сети "Twitter" фотографии с горящим грузовиком.

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