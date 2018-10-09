Позже представитель Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова, в аварии участвовали грузовой автомобиль и легковой автомобиль "Chrysler". В результате столкновения погибла пассажирка легковой автомашины 1948 г. рожд., а оба водителя - мужчины 1994 и 1954 г. рожд. - доставлены в больницу.