Ср, 10.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Со следующей недели вступает в силу 25%-ная скидка на билеты в электричках

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Поезда на железнодорожной станции в Риге

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

С понедельника, 15 октября, вновь вступает в силу 25%-ная скидка на билеты в электропоездах по рабочим дням, сообщила агентству ЛЕТА представитель АО "Пасажиеру вилциенс" Агнесе Лиците.

Скидки будут распространяться на 47 рейсов электричек в промежуток с 9.30 до 15.00.

25%-ная скидка на билеты будет применяться на девяти рейсах по маршруту Рига-Скулте-Рига, 11 рейсах по маршруту Рига-Айзкраукле-Рига, восьми рейсах по маршруту Рига-Елгава-Рига и 19 рейсах по маршруту Рига-Тукумс-Рига.

Действовать скидки будут до 18 апреля 2019 года.

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