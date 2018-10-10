Со следующей недели вступает в силу 25%-ная скидка на билеты в электричках
10 октября 2018, 12:14
С понедельника, 15 октября, вновь вступает в силу 25%-ная скидка на билеты в электропоездах по рабочим дням, сообщила агентству ЛЕТА представитель АО "Пасажиеру вилциенс" Агнесе Лиците.
Скидки будут распространяться на 47 рейсов электричек в промежуток с 9.30 до 15.00.
25%-ная скидка на билеты будет применяться на девяти рейсах по маршруту Рига-Скулте-Рига, 11 рейсах по маршруту Рига-Айзкраукле-Рига, восьми рейсах по маршруту Рига-Елгава-Рига и 19 рейсах по маршруту Рига-Тукумс-Рига.
Действовать скидки будут до 18 апреля 2019 года.