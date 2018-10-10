Со следующей недели вступает в силу 25%-ная скидка на билеты в электричках

Скидки будут распространяться на 47 рейсов электричек в промежуток с 9.30 до 15.00.

25%-ная скидка на билеты будет применяться на девяти рейсах по маршруту Рига-Скулте-Рига, 11 рейсах по маршруту Рига-Айзкраукле-Рига, восьми рейсах по маршруту Рига-Елгава-Рига и 19 рейсах по маршруту Рига-Тукумс-Рига.