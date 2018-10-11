В сентябре число "зайцев" транспорте Риги уменьшилось на 20%

В автобусах в сентябре было выявлено 1306, в троллейбусах - 615, в трамваях - 375 безбилетников. 586 безбилетников уплатили штраф на месте, 1710 был выписан счет, который следует оплатить в течение 30 дней.

Больше всего безбилетников в сентябре было выявлено в автобусах 3-го маршрута - 292, а в автобусах 35-го, 57-го и 59-го маршрутов безбилетных пассажиров не выявлено.