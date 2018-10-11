Дочь Малыгина увеличила участие в капитале Olainfarm до 7,80%

С 7 сентября 2018 года Савельевой принадлежит 1,098 млн акций Olainfarm с правом голоса. Всего акционерный капитал Olainfarm составляет 14 085 078 акций номинальной стоимостью 1,4 евро.

В сентябре дочери Малыгина Ирина, Ника Савельева и Анна Эмилия Малыгина получили свидетельства о наследстве, но должны еще подписать соглашение о разделе и фактически являются сейчас совместными собственницами.