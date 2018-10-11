Чт, 11.10.2018
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Дочь Малыгина увеличила участие в капитале Olainfarm до 7,80%

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Дочь покойного владельца фармацевтической компании Olainfarm Валерия Малыгина Ника Савельева увеличила свое участие в капитале Olainfarm до 7,8%, говорится в сообщении бирже Nasdaq Riga.

С 7 сентября 2018 года Савельевой принадлежит 1,098 млн акций Olainfarm с правом голоса. Всего акционерный капитал Olainfarm составляет 14 085 078 акций номинальной стоимостью 1,4 евро.

Малыгину прямо принадлежало 26,92% акций Olainfarm, а косвенно через посредничество ООО Olmafarm - 42,56% акций.

В сентябре дочери Малыгина Ирина, Ника Савельева и Анна Эмилия Малыгина получили свидетельства о наследстве, но должны еще подписать соглашение о разделе и фактически являются сейчас совместными собственницами.

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