Чемодан. Вокзал. Россия.

Мартиньш: Мы в России же будем между собой говорить на латышском, да?

Викa: Ну да, так многие русскоязычные из Латвии делают, когда едут в Россию и хотят, чтобы никто не понимал, о чем они между

собой говорят.

Мартиньш: А тебе не кажется, что это странно - для того, чтобы начать говорить по-латышски, русским нужно уехать в Россию?