Чемодан. Вокзал. Россия.

9288 километров от Москвы до Владивостока. Верхняя и нижняя полка в плацкарте. Мы - журналисты TVNET Мартиньш Отто и Виктория Пушкеле - едем через всю Россию по Транссибирской магистрали, самой длинной железной дороге в мире. 18 дней в пути, случайные попутчики, новые для нас города и села, о которых еще несколько месяцев назад мы даже не знали, самое глубокое озеро в мире - Байкал, и небольшая деревня в сибирской глуши, жители которой говорят между собой на латышском...
Мартиньш:
Какой на самом деле наш большой сосед - Россия? Я давно хотел посетить эту страну, но так и не удалось это сделать. Закономерно, что когда Виктория предложила поучаствовать в этой авантюре, я не раздумывая согласился. 10 000 километров, 400 часов в пути - цифры впечатляют! Думаю, что "один раз в жизни" надо сделать то, о чем потом будешь рассказывать внукам. Важно добавить, что в своей жизни в поезде никогда не был дольше 3 часов.
Политику я оставлю дома.
В этом путешествии меня интересует природа, особенно Байкал и тайга. Как большого фаната вкусной еды, меня интересует русская кухня. Хочу попробовать настоящий борщ, пироги, попробовать различные виды шашлыка, запив рюмкой аутентичного самогона.
Почти 20 дней я проведу вместе с прекрасной коллегой Викторией. Мы уже бывали в различных командировках, и понятно, что скучать не придется.
Обещаем каждый день делиться впечатлениями, размышлениями и фотографиями нашего приключения!
Виктория:
Путешествие по Транссибу - моя давняя мечта. Во-первых, потому что это большая авантюра, а я люблю нешаблонные путешествия. Во-вторых, потому что Россия - не только родина писателей, научивших меня любить литературу, и родина моих предков по материнской линии, но и страна, которая для моей родины - Латвии, то и дело слывет то агрессором, то стратегическим партнером.
Я с детства люблю поезда. Запах мазута на вокзале, который особенно остро ощущается морозным утром. Стук колес… Единственное мое большое путешествие по России на поезде случилось, когда мне было 8-9 лет. Мы ехали с моей бабушкой из Пскова в Славянск-на-Кубани. трое суток в плацкарте с длительной пересадкой в Москве.
Я помню - огромная люстра в зале ожидания Казанского вокзала. Мне казалось, вот-вот, стоит только лишь закрыть глаза, и она упадет на меня.
Бабушка переживала по более серьезному поводу - как спрятать деньги так, чтобы их не украли, и кому оставить на присмотр чемоданы, когда ее малолетняя внучка в очередной раз захочет перекусить или сходить в туалет. Меня это мало волновало - я старалась не моргать, чтобы пореже закрывать глаза, потому что боялась единственной на тот момент угрозы, существовавшей в моем мире, - что на меня упадет огромная люстра.
Через 3 дня, спустя почти 20 лет, я также буду сидеть на казанском вокзале в ожидании своего поезда, который отвезет меня, на этот раз, от Москвы до Владивостока.
да, я и мой коллега Мартиньш проедем всю Транссибирскую магистраль, все 9288 километров. Мы будем останавливаться в разных городах - областных центрах и небольших населенных пунктах с населением пару десятков тысяч, где нет банкоматов и невозможно зарезервировать гостиницу через booking. Мы обязательно заедем в деревню Бобровка в Сибири, где находятся 50 домов, обитатели которых говорят между собой по-латышски. Мы обязательно погуляем с местными жителями городов, где мы будем останавливаться, и с теми россиянами, кто волей случая станет нашими случайными попутчиками.
Во время планирования нашей поездки мы многое обсуждаем, иногда даже спорим, что позволяет лучше узнать самих себя.
Мартиньш: Мы в России же будем между собой говорить на латышском, да?
Викa: Ну да, так многие русскоязычные из Латвии делают, когда едут в Россию и хотят, чтобы никто не понимал, о чем они между
собой говорят.
Мартиньш: А тебе не кажется, что это странно - для того, чтобы начать говорить по-латышски, русским нужно уехать в Россию?
Мы искренне убеждены, что получится интересно. До старта и нашего ежедневного блога – лишь несколько дней.