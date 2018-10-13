Оборот тепличного хозяйства "Марупес силтумницас" в прошлом году увеличился на 32,7%

В отчете руководства предприятия сообщается, что в прошлом году в теплицах площадью 9,6 гектара была выращена 5 441 тонна огурцов и помидоров.

В прошлом году "Марупес силтумницас" вводило в свою деятельность экологические требования и опыт других предприятий по дружественному для окружающей среды производству овощей.

В прошлом году на предприятии было занято 133 работника.

В 2016 оборот предприятия составлял 8,01 млн евро, прибыль - 562,8 тыс. евро.