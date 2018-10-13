Сб, 13.10.2018
Главное, чтобы сверху исправно падали желуди - пока мы снизу подкапываем корни. А свалится дуб - так еще и лучше: все желуди наши! Правда, больно уж разные свиньи собрались под европейским дубом. Иван Пауков, комментатор TVNET

Узбекам подняли минимальную зарплату до $25

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Узбекистанский сум

ФОТО: Reuters / Scanpix

С первого ноября размер минимальной заработной платы в Узбекистане вырастет на 10% и достигнет 202 тыс. сумов, что составляет $25 по курсу Центрального банка страны.

Указ узбекского президента Шавката Мирзиеева опубликован на сайте национального информационного агентства УзА.

Также, согласно тексту документа, с первого ноября будут установлен минимальный размер пенсий и пособий для инвалидов с детства — он составит 396 тыс. сумов (примерно $50), передает Gazeta ru.

Выплаты престарелым и нетрудоспособным гражданам, которые не имеют необходимого стажа работы, составят 243 тыс. сумов (около $30).

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