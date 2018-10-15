"Украина для украинцев": Свыше 10 тысяч националистов прошли маршем по центру Киева

Активисты подожгли несколько петард и дымовых шашек, однако в целом мероприятие прошло без эксцессов. Завершилось оно массовым исполнением гимна Организации украинских националистов, собравшем, по данным СМИ, 8,5 тысяч человек.

ФОТО: GENYA SAVILOV/AFP

Между тем, представители праворадикальных организаций "Традиция и порядок" и С14 устроили погром в здании на улице Липинского в Киеве, где, по их данным, находился офис лидера украинского движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, который планирует баллотироваться на выборах в Верховную раду Украины 27 октября. Об этом написал в Facebook лидер С14 Евгений Карась. Внутрь здания были брошены файеры, на стене дома написали: "Слава нации", "Смерть врагам".

На фоне шествия и погрома у здания Киево-Печерской лавры прошли массовые задержания. В Печерское районное управление были доставлены около 100 человек, собравшихся организованными группами у стен монастыря. Полиция устанавливает их анкетные данные, передало агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.