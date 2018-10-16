На софинансирование проектов ЕС дополнительно выделено 232 млн евро

Как пояснили в Министерстве финансов, ежегодно в госбюджете предусматривается финансирование по программе "Нераспределенное финансирование для реализации проектов и мер, софинансируемых из политических инструментов ЕС и финансовой помощи других стран", в рамках которой планируется финансирование для министерств и других центральных госучреждений.

Чтобы не вызывать прекращения инвестиций и угрозы для успешного использования финансирования ЕС и достижения его целей, Минфин обобщил информацию министерств о размере необходимого дополнительного финансирования до конца текущего года.

По подсчетам Минфина, до конца 2018 года необходимо в общей сложности 232 млн евро.