Ср, 17.10.2018
Ночные концерты - это не моя история, потому что важно же, чтобы голос был в своем лучшем состоянии, а 2.00 ночи это уже такой охрипший, севший голосок. Johnyboy, рэп исполнитель из Латвии
  • TVNET Rus
  • KNAB покинули несколько опытных работников. Ушли на пенсию

KNAB покинули несколько опытных работников. Ушли на пенсию

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Эмблема БПБК

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прошла очередная реорганизация, в результате которой семь сотрудников ушли из бюро, в том числе шестеро - на пенсию, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

В бюро заявили, что уменьшение количества сотрудников не повлияет на качество выполнения задач, а реорганизация является продуманной, основанной на анализе. Штатные места не ликвидированы, изменения внесены в структуру KNAB, штат сотрудников и штатные списки.

В бюро подтвердили, что семеро работников решили не продолжать трудовых отношений, и всем им предложены равноценные или более высокие должности. Вклад этих работников в работу БПБК высоко оценен, они получили награды.

Начиная с понедельника БПБК состоит из пяти управлений, в состав которых входят 12 отделов, и шести отдельных отделов. Территориальные отделения открывать не планируется, количество штатных мест остается прежним.

У начальника БПБК по-прежнему будут два заместителя, но меняются названия их должностей. Один будет заместителем по следственной работе, второй - по оперативной работе. Ранее заместители были у начальника БПБК по вопросам борьбы и по вопросам предотвращения коррупции.

Более подробно об изменениях в бюро будет известно после сегодняшнего заседания комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ