KNAB покинули несколько опытных работников. Ушли на пенсию

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прошла очередная реорганизация, в результате которой семь сотрудников ушли из бюро, в том числе шестеро - на пенсию, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.
В бюро заявили, что уменьшение количества сотрудников не повлияет на качество выполнения задач, а реорганизация является продуманной, основанной на анализе. Штатные места не ликвидированы, изменения внесены в структуру KNAB, штат сотрудников и штатные списки.
В бюро подтвердили, что семеро работников решили не продолжать трудовых отношений, и всем им предложены равноценные или более высокие должности. Вклад этих работников в работу БПБК высоко оценен, они получили награды.
Начиная с понедельника БПБК состоит из пяти управлений, в состав которых входят 12 отделов, и шести отдельных отделов. Территориальные отделения открывать не планируется, количество штатных мест остается прежним.
У начальника БПБК по-прежнему будут два заместителя, но меняются названия их должностей. Один будет заместителем по следственной работе, второй - по оперативной работе. Ранее заместители были у начальника БПБК по вопросам борьбы и по вопросам предотвращения коррупции.
Более подробно об изменениях в бюро будет известно после сегодняшнего заседания комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.