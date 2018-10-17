KNAB покинули несколько опытных работников. Ушли на пенсию

В бюро заявили, что уменьшение количества сотрудников не повлияет на качество выполнения задач, а реорганизация является продуманной, основанной на анализе. Штатные места не ликвидированы, изменения внесены в структуру KNAB, штат сотрудников и штатные списки.

В бюро подтвердили, что семеро работников решили не продолжать трудовых отношений, и всем им предложены равноценные или более высокие должности. Вклад этих работников в работу БПБК высоко оценен, они получили награды.

Начиная с понедельника БПБК состоит из пяти управлений, в состав которых входят 12 отделов, и шести отдельных отделов. Территориальные отделения открывать не планируется, количество штатных мест остается прежним.

У начальника БПБК по-прежнему будут два заместителя, но меняются названия их должностей. Один будет заместителем по следственной работе, второй - по оперативной работе. Ранее заместители были у начальника БПБК по вопросам борьбы и по вопросам предотвращения коррупции.