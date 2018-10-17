Мартиньш:

Понятно, что те, кто уже пожил в мегаполисах, над моими наблюдениями могут только посмеяться, однако, как я и обещал, первый день путешествия по России закончился, и я делюсь своими наблюдениями.

Мы с коллегой Викторией в Москву прилетели уже с самого утра. Без лишних перекуров и лишних перерывов двинулись из аэропорта в сторону центра на поезде, где сели в метро и направились в гостиницу. Принимая во внимание тот факт, что из-за путешествия мы встали в четыре утра, кажется, полностью я проснулся, уже только зачекинившись в гостинице и скинув вещи. План основательно все пофоткать провалился уже по дороге - в таком огромном потоке людей и спешке браться за шуструю фотосъемку с весом примерно 30 килограммов на плечах практически нереально.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Читай об этом сколько хочешь, но по-настоящему осознать размеры города и его потоки можно только находясь на месте.

Первое впечатление - какое же здесь все большое. К примеру, оставшихся двадцати секунд зеленого света у светофора будет слишком мало. Если в Риге для пересечения в любом месте хватит неполных десяти секунд, здесь на пересечение шестиполосной "улочки" с широкой дополнительной полосой общественного транспорта потребуется куда больше времени. И это приходится держать в памяти везде.

Ты спросишь - как успевают пересечь проезжую часть медленные бабульки? Не знаю, наверное, закономерно, но ни одну медленную бабульку в центре Москвы я в течение последних суток не заметил.

ФОТО: TVNET

Удивила и чистота Москвы, все время убираются дороги и улицы, чтобы контролировать пыль. В центре Москвы довольно сложно найти даже брошенную на землю бумажку.

Удивляет многообразие культуры. За несколько часов в городе я уже перестал пытаться угадать язык или государство, представитель которого прибыл в Москву как турист, искатель приключений или ради сделки по работе. Здесь можно слышать и видеть всех.

Говоря обо всех, особенно это можно наблюдать на Красной площади, которую довольно спокойно можно переименовать в "площадь селфи".

Люди бросаются на землю, прыгают, позируют так, что в первое мгновение появляется ощущение, что попал на своеобразное массовое международное занятие по йоге.

Очень удивило метро, когда приехали на нашу первую остановку, я только успел подумать, что опоздали и придется ждать следующего, как поезд уже прибыл. Понятия не имею, насколько быстро мы ехали, но всех необходимых пунктов назначения мы достигали за несколько минут. В метро поезда идут и идут, людской поток течет по своим делам неудержимо и непрерывно как из рога изобилия.

Между прочим, время от времени, между остановками людей призывают соблюдать нормы вежливости, уступать места инвалидам, людям в возрасте, с детьми и беременным.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET