"Только выехали, а от нашей немного выпившей, но улыбчивой проводницы пахнет таким прекрасным ароматом, которым должно и пора уже пахнуть от нас". 1 день, 1 час и 26 минут до Екатеринбурга, нашей первой остановки. Мы начали свое путешествие по Транссибирской магистрали.
Мартиньш:
Понятно, что те, кто уже пожил в мегаполисах, над моими наблюдениями могут только посмеяться, однако, как я и обещал, первый день путешествия по России закончился, и я делюсь своими наблюдениями.
Мы с коллегой Викторией в Москву прилетели уже с самого утра. Без лишних перекуров и лишних перерывов двинулись из аэропорта в сторону центра на поезде, где сели в метро и направились в гостиницу. Принимая во внимание тот факт, что из-за путешествия мы встали в четыре утра, кажется, полностью я проснулся, уже только зачекинившись в гостинице и скинув вещи. План основательно все пофоткать провалился уже по дороге - в таком огромном потоке людей и спешке браться за шуструю фотосъемку с весом примерно 30 килограммов на плечах практически нереально.
Читай об этом сколько хочешь, но по-настоящему осознать размеры города и его потоки можно только находясь на месте.
Первое впечатление - какое же здесь все большое. К примеру, оставшихся двадцати секунд зеленого света у светофора будет слишком мало. Если в Риге для пересечения в любом месте хватит неполных десяти секунд, здесь на пересечение шестиполосной "улочки" с широкой дополнительной полосой общественного транспорта потребуется куда больше времени. И это приходится держать в памяти везде.
Ты спросишь - как успевают пересечь проезжую часть медленные бабульки? Не знаю, наверное, закономерно, но ни одну медленную бабульку в центре Москвы я в течение последних суток не заметил.
Удивила и чистота Москвы, все время убираются дороги и улицы, чтобы контролировать пыль. В центре Москвы довольно сложно найти даже брошенную на землю бумажку.
Удивляет многообразие культуры. За несколько часов в городе я уже перестал пытаться угадать язык или государство, представитель которого прибыл в Москву как турист, искатель приключений или ради сделки по работе. Здесь можно слышать и видеть всех.
Говоря обо всех, особенно это можно наблюдать на Красной площади, которую довольно спокойно можно переименовать в "площадь селфи".
Люди бросаются на землю, прыгают, позируют так, что в первое мгновение появляется ощущение, что попал на своеобразное массовое международное занятие по йоге.
Очень удивило метро, когда приехали на нашу первую остановку, я только успел подумать, что опоздали и придется ждать следующего, как поезд уже прибыл. Понятия не имею, насколько быстро мы ехали, но всех необходимых пунктов назначения мы достигали за несколько минут. В метро поезда идут и идут, людской поток течет по своим делам неудержимо и непрерывно как из рога изобилия.
Между прочим, время от времени, между остановками людей призывают соблюдать нормы вежливости, уступать места инвалидам, людям в возрасте, с детьми и беременным.
Очень европейский город, с современными и со вкусом оформленными ресторанами, бесчисленными полицейскими, охранниками и людьми в форме, которую даже не смог опознать. Полицейские очень услужливые и пояснили все, что нам было непонятно.
Но это центр, точно, что дальше в спальных районах наблюдается совсем иная картина.
Можно рассказывать и рассказывать, но все-таки наш пункт назначения - не Москва.
Сегодня уже двигаем в направлении Екатеринбурга и пытаемся сжиться с новой средой и законами поездов. Когда зашли, не прошло и пары десятков минут, как кто-то уже лег спать и храпит как полагается порядочному боцману, другие коротают время за книжкой или за игрой в телефоне. Только выехали, а от нашей немного выпившей, но улыбчивой проводницы пахнет таким прекрасным ароматом, которым должно и пора уже пахнуть от нас.
Еще ничего непонятно, но завтра будет новый день. Впереди - моя первая ночь в движущемся поезде.
Виктория:
"Уважаемые провожающие, просьба покинуть вагоны. Поезд отправляется". Мы сидим в плацкарте поезда Москва-Нижневартовск, который отвезет нас в Екатеринбург, нашу первую остановку в рамках путешествия по Транссибирской магистрали.
В пути — 1 день, 1 час и 26 минут.
На третьем перроне Казанского вокзала, прямо около надписи "Курить запрещено" сигаретой затягивается пожилой мужчина.
"Шутки закончены", - в (полу)шутку говорим мы. Прощаемся с Москвой, так приветливо встретившей нас, и отправляемся в настоящую Россию. (Ну все же знают, что "Москва — не Россия", да?).
Уже через две минуты после отправления поезда по вагону начинают ходить пассажиры с кружками — в начале вагона, прямо около комнатки проводницы, находится источник "безлимитного кипятка". В другом конце — биотуалет. Мы едем на "фирменном поезде", а это значит, что туалетом можно пользоваться на протяжении всей поездки — даже во время "санитарной зоны" - тогда, когда в других поездах удобства закрывают за полчаса до ближайшей станции.
Плацкарт выглядит ровно так, каким я его помню из детства. Справа — боковушка, слева — две койки снизу, две — сверху. Посередине — небольшой столик. Рядом, за металлической полкой-защелкой, постельное белье. Те, кто купил билеты на верхние койки, днем, судя по всему, просят разрешения сидеть вместе с теми, кто купил билеты на нижние полки. С нами никого, хотя большинство плацкартных купе забиты "под завязку", и на столах там появляется копченная курица и вареные яйца из пластиковых контейнеров — да, все именно так, как показывают в кино.
Мы сидим и пытаемся интегрироваться в жизнь плацкартного вагона. Уже через полчаса после отправления из Москвы пропадает мобильная связь. На заметку — сегодня почти все российские мобильные операторы предлагают сим-карты с безлимитным интернетом и отсутствием роуминга по всей России (да, знаю, для нас "отсутствие роуминга внутри одной страны" звучит очень странно, но не стоит забывать, что Латвия входит, как минимум, в десятку стран по скорости и прогрессивности интернета во всем мире, а Россия — самая большая в мире страна). Однако в любом случае ни на сотовую связь, ни на мобильный интернет во время поездки по Транссибирской магистрали рассчитывать не советую.
Мы покупаем тапочки и журнал с кроссвордами. Проводница предлагает мне безалкогольный бальзам от давления.
Идем в вагон-ресторан. Он выглядит как "улучшенный вагон" экспресса Рига-Даугавпилс. В нескольких столиках от нас — два мужчины. "Ну сейчас, конечно, совсем не так, как раньше, когда из карманов кошельки вытаскивали...", - говорит один из них.
Поезд останавливается. Мы проходим еще несколько вагонов, выходим. Уже темно. К нам подходят женщины с хрустальными колокольчиками.
"Послушайте, как звенят! А этот вообще с символом грядущего года. Это ручная работа, это единственное, что кроме нас никто не научился делать. Даже китайцы", - рекламируют нам продукцию.
Мы вежливо отказываемся, однако молодой человек в костюме "три полоски" ведет себя менее деликатно, вступая в ожесточенную дискуссию с женщиной, торгующей сувенирами. Разговор заканчивается нецензурно.
"Это техническая остановка, я все проверила, ждать никого не буду", - журит нас проводница.
Мы возвращаемся в вагон-ресторан, где официантка любезно интересуется, все ли у нас хорошо, и говорит, что намеренно принесла мне маленькую кружку, потому что "девушкам тяжело поднимать большие". У меня нет слов. Другая девушка, идущая навстречу, буквально схватила меня за мои розовые косички со словами "Как же это красиво". И здесь у меня тоже нет слов.
Потом подходит молодой человек и видя, что я пользуюсь компьютером, просит зарядить его iPhone от usb-порта. Я соглашаюсь. Через 20 минут он подходит со словами: "А можно, пожалуйста, я заберу свой телефон?". Спрашиваю, что будет, если скажу "Нет". Смеемся.
Похоже, я не ошиблась, и это действительно поездка мой мечты — не туристической "посмотрите направо, посмотрите налево", а настоящее путешествие, поездка "без купюр" и без прикрас. В вагоне горит свет и в отражении окна, вместо живописных пейзажей, мы видим самих себя. Самое важное — впереди.