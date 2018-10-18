От "братана" до сжатых кулаков, или Дипломатия викинга в транссибирском поезде

Виктория:

Поезд "Москва-Нижневартовск" живет своей самостоятельной жизнью как отдельный полноценный микроорганизм. Мы словно запаяны в капсулу. Мы несемся по Транссибирской магистрали. Здесь происходит своя жизнь. Да, где-то там строятся новые дороги, проходят научные конференции, принимаются новые законопроекты. Но это где-то там, очень далеко… Здесь своя жизнь и свои правила. Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы.

"У меня же сегодня встреча с Женей в 10 часов в вагоне-ресторане", - одни из первых слов, которые говорит Мартиньш с утра. Мы берем алюминиевые кружки, и в фирменных мягких тапочках (135 рублей за пару) с логотипом РЖД — Российские железные дороги — идем в начало вагона за кипятком.

Вам интересно, кто такой Женя? Рассказываю — вчера наше пребывание в вагоне-ресторане, куда мы пошли писать наш ежедневный блог о путешествии, закончилось новыми знакомствами, разговорами о "Динамо Рига" со случайными попутчиками из Казани, и диалогами "Если ты родился в Москве, то ты не русский" в исполнении разгоряченных собеседников.

И да, из всех посетителей "общепита на колесах" именно Мартиньш, который в России впервые, заработал больше всего "уважухи" - его называли настоящим викингом, с ним хотели выпить, его брали с собой на перекур в туалет. Кстати, курение в поездах запрещено, но это никого не останавливает.

Дорога от 2-го вагона, где живем мы, до 10-го вагона, где находится ресторан, сама по себе является приключением. Одна дверь — на себя, вторая - от себя. Далее — нажатие на кнопку, после чего двери автоматически открываются и вы оказываетесь в тамбуре. Процесс немного напоминает открытие отсеков космического корабля, ну, во всяком случае, в тех фильмах, которые я видела. Дальше — плацкарты, тамбуры, плацкарты, тамбуры, плацкарты. На секунду кажется, что мы попали в матрицу.

Попутчиков не выбирают. Как, судя по всему, и собеседников в вагоне-ресторане. Не важно, пришли вы один или компанией, пьете вы чай или пиво, хотите вы говорить или нет, ваш собеседник, а для некоторых — и собутыльник, найдет вас сам.

ФОТО: Mārtiņš Otto, Viktorija Puškele/TVNET

Так и произошло с нами. Обмен парой фраз из вежливости с рядом сидящими стремительно перерос в невероятный, порой неконтролируемый интерактив. Все это, думаю, лучше опишет Мартиньш, который был главным героем происходящего. Пока он со своим новым другом Женей вел отнюдь не светские беседы, другой молодой человек, имя которого я к своему стыду забыла, рассказал, что часто ездит на поездах, где в прошлом году познакомился с туристами из Португалии, которые, также, как и мы, путешествовали по Транссибу.

"Ну "Москва-Нижневартовск" это такой достаточно специфический поезд. Здесь много криминального контингента", - рассказывает он мне. Именно в этот момент новые знакомые зовут Мартиньша на перекур в туалет.