От "братана" до сжатых кулаков, или Дипломатия викинга в транссибирском поезде

"Я так и не понял почему, но они между собой вообще не дружили. От "братана" до сжатых кулаков их отделяло примерно одно предложение". Мы на Урале. Позади 1785 километров, которые мы проехали по Транссибирской магистрали. Первая наша серьезная остановка (потому что до этого была лишь Москва, которая "не Россия"). Привет Екатеринбург! Плюс два часа и минус 15 градусов по сравнению со столицей самой большой в мире страны.
Виктория:
Поезд "Москва-Нижневартовск" живет своей самостоятельной жизнью как отдельный полноценный микроорганизм. Мы словно запаяны в капсулу. Мы несемся по Транссибирской магистрали. Здесь происходит своя жизнь. Да, где-то там строятся новые дороги, проходят научные конференции, принимаются новые законопроекты. Но это где-то там, очень далеко… Здесь своя жизнь и свои правила. Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы.
"У меня же сегодня встреча с Женей в 10 часов в вагоне-ресторане", - одни из первых слов, которые говорит Мартиньш с утра. Мы берем алюминиевые кружки, и в фирменных мягких тапочках (135 рублей за пару) с логотипом РЖД — Российские железные дороги — идем в начало вагона за кипятком.
Вам интересно, кто такой Женя? Рассказываю — вчера наше пребывание в вагоне-ресторане, куда мы пошли писать наш ежедневный блог о путешествии, закончилось новыми знакомствами, разговорами о "Динамо Рига" со случайными попутчиками из Казани, и диалогами "Если ты родился в Москве, то ты не русский" в исполнении разгоряченных собеседников.
И да, из всех посетителей "общепита на колесах" именно Мартиньш, который в России впервые, заработал больше всего "уважухи" - его называли настоящим викингом, с ним хотели выпить, его брали с собой на перекур в туалет. Кстати, курение в поездах запрещено, но это никого не останавливает.
Дорога от 2-го вагона, где живем мы, до 10-го вагона, где находится ресторан, сама по себе является приключением. Одна дверь — на себя, вторая - от себя. Далее — нажатие на кнопку, после чего двери автоматически открываются и вы оказываетесь в тамбуре. Процесс немного напоминает открытие отсеков космического корабля, ну, во всяком случае, в тех фильмах, которые я видела. Дальше — плацкарты, тамбуры, плацкарты, тамбуры, плацкарты. На секунду кажется, что мы попали в матрицу.
Попутчиков не выбирают. Как, судя по всему, и собеседников в вагоне-ресторане. Не важно, пришли вы один или компанией, пьете вы чай или пиво, хотите вы говорить или нет, ваш собеседник, а для некоторых — и собутыльник, найдет вас сам.
Так и произошло с нами. Обмен парой фраз из вежливости с рядом сидящими стремительно перерос в невероятный, порой неконтролируемый интерактив. Все это, думаю, лучше опишет Мартиньш, который был главным героем происходящего. Пока он со своим новым другом Женей вел отнюдь не светские беседы, другой молодой человек, имя которого я к своему стыду забыла, рассказал, что часто ездит на поездах, где в прошлом году познакомился с туристами из Португалии, которые, также, как и мы, путешествовали по Транссибу.
"Ну "Москва-Нижневартовск" это такой достаточно специфический поезд. Здесь много криминального контингента", - рассказывает он мне. Именно в этот момент новые знакомые зовут Мартиньша на перекур в туалет.
Официантка, она же проводница вагона-ресторана подходит к одному из наших собеседников, который изначально сюда пришел со своей девушкой, но почему-то остался коротать вечер в поезде один. "И чего это ты себя так ведешь? Почему девочку обидел? Смотри мне!", - со шлейфом материнской заботы отчитывает его дама, которую, по всей видимости, лучше всего описывает фраза "Есть женщины в русских селениях".
Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы. Мы зашиты в капсуле, которая несет нас в сторону Екатеринбурга, нашей первой точки назначения.
На короткой остановке седой, но моложавый мужчина, которого, судя по всему, можно назвать Сэнсэем поездов, затягивается сигаретой и рассказывает:
"Вот раньше как было! Были компании, где молодые, командировочные, которые во время стоянки на вокзале, сойдя с поезда, добегали до ресторана, напивались, дрались, и их еще полиция успевала привезти назад до отправления поезда. И это все за 27 минут!"
Спустя два часа мы станем свидетелями дискуссий о пенсионной реформе в России и спешимся в Екатеринбурге. До встречи завтра!
Мартиньш:
Вчера, устроившись в своих постелях и выдвинувшись из Москвы, мы поняли, что настало время подкрепиться и изложить мысли первого дня. Сами мы ночуем во втором вагоне, а ресторан находится в десятом, поэтому поход настолько сложен и долог, что в один момент начинает казаться, что, открыв следующие двери, перед нами снова окажется наша кабина, а не желанный ресторан.
Невероятным образом все-таки достигнув цели, устроились за одним из столиков, зацепили пару пива, заказали карбонад и стали строчить. Написалось все быстро и красиво, даже карбонад меня удивил - был свежепожарен в вагоне, а не разогрет в микроволновке. Наибольшую головную боль доставлял интернет.
Интернет в Транссибирском экспрессе можно сравнить с совестью администратора неплатежеспособности - теоретически есть, но на столь короткий миг, что сложно заметить.
Примерно час мы боролись, пока наконец удалось передать первые фотографии и текст нашим коллегам в редакции. Тогда и начались небольшие приключения.
Слово за слово, столики начали между собой разговор. Из-за своей бороды я был быстро окрещен "ZZ Top-ом", а в течение часа добился повышения и моей кличкой стал "Викинг". Один из участников разговора посчитал меня "братаном", так как у нас в Латвии есть Лаурис Дарзиньш, в свою очередь второй, потому что... потому что я реальный Викинг. Наверное.
Соль всего разговора была в том, что первый был из Москвы, а второй - "настоящий русский". Я так и не понял почему, но они между собой вообще не дружили. От "братана" до сжатых кулаков их отделяло примерно одно предложение.
Самое забавное, что они пригласили меня вместе покурить в туалете вагона-ресторана, и у меня, как полагается порядочному Викингу, выбора особо не было. Так я оказался в закрытом помещении в полтора квадратных метра между одним попутчиком, который стоял на унитазе, и вторым, который сидел в раковине, а моя левая нога в это время мокла в жидкости, которую без химического образования быстро можно было опознать как смесь воды, мочи и фиг знает чего еще.
Товарищи были на расстоянии полутора предложений от реальной драки, когда я понял - мне надо вмешаться. Вытерев со своих щек слюну бранных слов, выплюнутую товарищами, вспомнив все речи Обамы, которые я слышал, пролистав академические знания в голове, я прекратил их спор. Сконцентрировавшись, насколько это было возможно в данной ситуации, изобразив, что нахожусь в дорогом прикиде от "Армани" на большой брюссельской конференции, я сказал: "Эу, бл.., извините, но я реально не понимаю, о чем вы спорите, может выпьем?"
На мое счастье, эта придуманная дипломатия Викинга Транссибирского экспресса сработала. Парни вдруг обнялись, один поцеловал другого в щеку и пояснил мне на уровне 10000 децибелл, что они просто русские. Они друг друга ненавидят, но параллельно любят от всего сердца. Они друг другу дадут по лицу, а потом выпьют и поцелуются, потому что это Россия - крупнейшее государство в мире, и они - его жители. Вот так!
Когда в вагоне-ресторане закончились пиво и рабочее время одновременно, наши новые друзья-попутчики были ужасно "уставшими", и проводницы ресторана, которые "устали" не меньше, уже начали толкать всех в постель. Это хорошо, потому что мы наконец могли уйти на свои места и спокойно выпить прихваченной с собой водки.
Ночью в поезде оказалось лучше, чем я думал, постель достаточно удобна. Поезд укачивает как младенца, единственное, главным врагом ночи может стать невинная чайная ложка, забытая в стеклянной посуде.
Первый этап поездки преодолен, отдыхаем в гостинице Екатеринбурга. О том, как я сегодня получил кличку "Байкер" и других приключениях, расскажем завтра.
TVNET продолжает путешествие по Транссибирской магистрали. Предыдущие статьи смотри здесь.