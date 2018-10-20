Трагическая авария на ул. Абренес: Новые версии смерти мужчины

Прозвучали несколько версий случившегося. Некоторые свидетели утверждают, что мужчина сам навалился на автобус, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Другие говорят, что водитель автобуса не заметил мужчину, который просто пытался сесть в общественный транспорт. Представитель "Ригас сатиксме" говорит, что камеры засняли, что же произошло на самом деле.