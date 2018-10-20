Трагическая авария на ул. Абренес: Новые версии смерти мужчины

В пятницу утром, 19 октября, возле конечной остановки общественного транспорта на ул. Абренес в Риге погиб пешеход, сообщает передача "Degpunktā". Мужчина попал под колеса 24-го автобуса. Что же на самом деле произошло на конечной остановке?
Несчастье произошло на глазах у многих людей. Обстоятельства ДТП выясняет полиция, но камеры наблюдения засняли момент аварии и судя по всему водитель не виновен в случившемся.
Прозвучали несколько версий случившегося. Некоторые свидетели утверждают, что мужчина сам навалился на автобус, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Другие говорят, что водитель автобуса не заметил мужчину, который просто пытался сесть в общественный транспорт. Представитель "Ригас сатиксме" говорит, что камеры засняли, что же произошло на самом деле.
Представитель SIA "Ригас сатиксме" Байба Барташевича-Фелдмане указала, что на видеозаписи видно, что автобус остановился на остановке конечного пункта, открыл все двери и ждал, пока зайдут все пассажиры.
"В тот момент, когда остановка опустела, двери закрылись и автобус начал движение, вдруг, к транспортному средству подошел мужчина и попытался на него опереться. Учитывая то, что автобус двигался, мужчина упал под колеса", - уточнила Барташевича-Фелдмане.
Водитель 24 автобуса сразу же позвонил диспетчеру и сообщил о ЧП. Свидетели сообщают, что бригада скорой помощи на место аварии прибыла последней.
Чтобы выяснить все обстоятельства случившегося полиция начала уголовный процесс.