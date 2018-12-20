Снегурочка, бубен и папаха: началась большая пресс-конференция Путина в День чекиста
В полдень по московскому времени в четверг, 20 декабря, в Центре международной торговли (ЦМТ) началась ежегодная, уже 14-я по счету, большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
Кстати, 20 декабря в России отмечается День сотрудников органов безопасности, который всегда неофициально именовался как "День чекиста". После большой пресс-конференции глава РФ посетит торжественный вечер, посвященный этой дате.
На сегодняшнее мероприятие в ЦМТ аккредитовалось рекордное количество журналистов - более 1700 человек.
Собирались они в зале заранее, с самого утра, и операция "Задать вопрос президенту" развернулась задолго до полудня. Так как организаторы обратились к прессе с просьбой не приносить с собой на мероприятие слишком масштабные плакаты и не рисовать их на месте, то для привлечения внимания президента в ход пошли оригинальные прически, национальные костюмы, костюмы Снегурочки...
Многие взяли с собой неожиданные атрибуты - хоккейный шлем и даже бубен (правда охрана не разрешила пронести его в зал). В зале есть журналистка в папахе и журналистка в боксерских перчатках.