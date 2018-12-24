Все знают: люди науки порой удивляют мир совершенно невероятными и даже абсурдными открытиями и экспериментами. Иногда даже кажется, что ученые просто маются от скуки и шутки ради раскапывают что-нибудь этакое. В наш ТОП вошли самые курьезные исследования такого рода, сделанные в 2018 году. Разумеется, далеко не все, подобных примеров было намного больше.

1. В США некая дама по утрам говорит с британским акцентом

Королева Великобритании Елизавета II ФОТО: STR / EPA

Ах, кто ж не мечтает в английском языке приобрести величественный, въедливый и так часто подвергаемый насмешкам британский акцент? Ведь с его помощью можно поддерживать веселье и заполнять неловкие паузы в любом обществе. Можно, конечно, попробовать этому научиться... Но если фортуна вам улыбнется, то акцент может "прилипнуть" и сам по себе. Именно такое чудо случилось с некой жительницей США, которая, проснувшись утром, заговорила ... языком британского джентльмена. Правда, виной тому в данном конкретном случае была травма мозга.

Иллюстративное фото. Алкоголь ФОТО: Гос. полиция

Известно, что в неумеренном пьянстве всегда виновен кто-то другой, а не ты сам. На сей раз ученые позволили себе взвалить ответственность на мужчин, так что теперь дамы могут пьянствовать без лишних угрызений совести. Да, каждая поклонница зеленого змия может использовать это открытие: распечатать и приберечь, чтобы при случае гордо показывать недовольному пагубной привычкой подруги мужчине.

ФОТО: EPA/Scanpix

Хоть это утверждение и выглядит нелепой шуткой, но это чистая правда. В течение последнего года такое несчастье случилось со многими тюленями, и исследователи понятия не имеют, почему так происходит. Каким образом угри туда попадают? Ищут ли они надежного убежища, или же, как раз наоборот, пытаются сквозь узкие ноздри выбраться из пасти тюленя? Ученые еще ломают над этим головы.

ФОТО: Scientific Reportsvolume 8, Article number: 4947

Казалось бы, уж тело-то человека в наши дни изучено "от" и "до", но ученые ... открывают новый человеческий орган. Еще три года назад американские врачи-эндоскописты Дэвид Карр-Локк (David Carr-Locke) и Петрос Бениас (Petros Benias), исследуя желчные протоки пациента на признаки рака, обнаружили неизвестные науке полости, заполненные жидкостью.



Извлеченные при биопсии образцы, увы, тогда исследовать не удалось: буквально на глазах они растворились под микроскопом. Но в 2018 году при помощи новых технологий обнаружили, что открытые ранее полости - своего рода «хайвэй для движения жидкости» внутри организма. Возможно, это неизвестный ранее орган в теле человека. Есть надежда, что открытие поможет объяснить стремительное распространение некоторых форм рака.

Лабораторная мышь ФОТО: AP/Scanpix

Хоть этот эксперимент и выглядит как начало фильма ужасов или же как попытка зомбировать мышей для грядущего апокалипсиса, но ученые считают иначе. Они действительно верят, что эксперимент поможет лучше понять, как развивается мозг человека, а также откроет новые возможности в борьбе с заболеваниями мозга.

Немецкий осьминога Поль ФОТО: AFP/LETA

И в чем же здесь чудо? Осьминоги действительно удивительные создания, которые совершенно не вписываются в наш мир. У осьминога огромная голова, скользкие щупальца, он выплевывает чернила. И, говорят, что он очень и очень умен. Поэтому ученые и высказали смелую гипотезу о том, что осьминоги на Землю явились из космоса 270 миллионов лет назад, что подтверждает чрезвычайно сложное строение генома, какого нет даже у современного человека.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Интереснее всего даже не сам факт, что мозга у человека два, а то, что второй мозг находится... в заднице. Ладно, ладно. Пусть это даже и не мозг в буквальном смысле слова, а некая автономная матрица с миллионами нейронов, контролирующая движения мускулатуры кишечника без участия центральной нервной системы. И пусть нейроны находятся не в "заднице", а в толстой кишке. Но все равно ведь это чудо дивное, честное слово!

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Многим известно, что конопля довольно-таки чудесная штука. Конопляное масло - настоящая вкуснятина, просто язык проглотишь! Веревки из конопляного волокна верно служат в быту, в спортивных развлечениях и серьезных работах. А теперь вот еще некий альтернативный историк предположил, что Иисус использовал коноплю для исцеления страдальцев. И хоть это всего лишь гипотеза, но, согласитесь, почему бы этому предположению и не подтвердиться?

Коллекция таблеток "экстази", украденная у коллекционера ФОТО: publicitātes

Вот вы только вдумайтесь: сидят себе ученые, мучаются от скуки, думают: что бы такое сегодня учудить и придумать?.. Ага, вот у нас имеются "экстази", но что с ними делать? Мож-ка осьминога угостим?!! И посмотрим на его поведение. Он ведь из космоса, а там ничего такого пока что нет. Ну и дали осьминогу "колесико счастья". И что дальше? Да ничего удивительного.

Домашняя коза ФОТО: AFI