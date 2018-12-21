Опрос: работой Трампа недовольны более половины американцев

При этом 58 % (почти шесть из десяти) полагают, что президент пытался воспрепятствовать расследованию дела о предполагаемых связях его предвыборного штаба с Россией. При этом среди опрошенных американцев нет консенсуса по поводу того, заслуживает ли Трамп по этой причине импичмента.

51% респондентов считает, что Трамп должен быть смещен с поста президента страны, если спецпрокурор Роберт Мюллер установит, что президент пытался помешать работе ФБР, хотя лично сам не имел порочащих контактов с Россией.

46% опрошенных, напротив, считают, что в таком случае американского лидера не следует подвергать импичменту.

Среди респондентов-республиканцев популярность Трампа высока - восемь из десяти человек его поддерживают. Среди демократов его работой доволен один из десяти опрошенных.