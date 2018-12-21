Опрос: работой Трампа недовольны более половины американцев

Опрос, проведенный в пятницу агентством Associated Press, показал, что 56% американцев недовольны работой американского президента, в то время как 42% одобрили его действия, передает "Интерфакс".
При этом 58 % (почти шесть из десяти) полагают, что президент пытался воспрепятствовать расследованию дела о предполагаемых связях его предвыборного штаба с Россией. При этом среди опрошенных американцев нет консенсуса по поводу того, заслуживает ли Трамп по этой причине импичмента.
51% респондентов считает, что Трамп должен быть смещен с поста президента страны, если спецпрокурор Роберт Мюллер установит, что президент пытался помешать работе ФБР, хотя лично сам не имел порочащих контактов с Россией.
46% опрошенных, напротив, считают, что в таком случае американского лидера не следует подвергать импичменту.
Среди респондентов-республиканцев популярность Трампа высока - восемь из десяти человек его поддерживают. Среди демократов его работой доволен один из десяти опрошенных.
Специальный прокурор США Мюллер проводит в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Трампа с Россией