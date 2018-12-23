Трагедия в российской шахте: найдены тела девяти рабочих

Уточняется, что два тела были найдены на первом уровне, на втором и третьем уровнях — еще шесть трупов. Судьба девятого пропавшего неизвестна, для его поисков спасатели готовятся еще к одному спуску.

Позже в оперативном штабе сообщили, что спасатели нашли тело и девятого погибшего в шахте «Уралкалия».

Таким образом, к настоящему моменту обнаружены все погибшие. При этом уточняется, что на поверхность их еще не поднимали.

«Тело девятого погибшего обнаружено. Но на поверхность тела пока не подняты», — рассказали в штабе.

Ранее 23 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что шансов вызволить заблокированных горняков живыми не осталось.