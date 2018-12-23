Трагедия в российской шахте: найдены тела девяти рабочих

Спасатели обнаружили тела девяти рабочих, погибших в результате пожара на шахте компании «Уралкалий» в Пермском крае. Об этом агентству ТАССсообщили в правительстве региона.
Уточняется, что два тела были найдены на первом уровне, на втором и третьем уровнях — еще шесть трупов. Судьба девятого пропавшего неизвестна, для его поисков спасатели готовятся еще к одному спуску.
Позже в оперативном штабе сообщили, что спасатели нашли тело и девятого погибшего в шахте «Уралкалия».
Таким образом, к настоящему моменту обнаружены все погибшие. При этом уточняется, что на поверхность их еще не поднимали.
«Тело девятого погибшего обнаружено. Но на поверхность тела пока не подняты», — рассказали в штабе.
Ранее 23 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что шансов вызволить заблокированных горняков живыми не осталось.
22 декабря стало известно о том, что произошел пожар в шахте компании «Уралкалий» под Соликамском. На поверхность эвакуировали восьмерых рабочих, еще с девятью связь прекратилась. Позднее в Следственном комитетевозбудили уголовное дело о гибели двух и более человек, заявив о «достаточных основаниях» полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли.