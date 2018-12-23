Опубликованы главные достижения и провалы науки в 2018 году

Всего в шорт-листе "прорывов года" 10 научных работ и открытий. Главными достижениями науки 2018 года, по мнению редакции журнала, являются:

исследования развития генов эмбрионов - за процессом можно следить на клеточном уровне. В будущем технология позволит контролировать развитие отдельных клеток эмбрионов;

выявление метеоритного кратера в Гренландии, диаметр которого достигает 31 км - он мог образоваться еще 13 000 лет назад, а сейчас скрывается под километром льда;

найдена кость девочки неандертальского-денисовского происхождения - это первое доказательство того, что эти два вида людей паровались;

раскрытие серии убийств 40-летней давности с помощью ДНК. В базу данных загрузили ДНК с места преступления и нашли дальних родственников преступника. Полиция отследила несколько крупных семейных деревьев и вышла на убийцу.

Science также выделил три главных научных провала года:

глобальное потепление, проблема которого только усиливается в последние годы;

пожар в Национальном музее в Бразилии, в котором были уничтожены более 20 миллионов экспонатов, многие из которых не имели аналогов;

исследования китайских ученых по генетической модификации человека, к которым возникло много вопросов этического характера.

В ноябре китайский генетик Хэ Цзянькуй заявил, что ему удалось изменить код ДНК девочек-близнецов таким образом, что они стали невосприимчивы к ВИЧ. Ученый утверждает, что редактировал эмбрионы для семи пар, но только один случай завершился беременностью и родами.

Имена родителей, их место пребывания и другие факты, подтверждающие слова ученого пока не известны. А предоставленные им материалы не дают возможности утверждать, что вмешательство ученого не нанесло вреда.