Опубликованы главные достижения и провалы науки в 2018 году

Авторитетный научный журнал Science опубликовал список главных достижений года в области науки.
Всего в шорт-листе "прорывов года" 10 научных работ и открытий. Главными достижениями науки 2018 года, по мнению редакции журнала, являются:
исследования развития генов эмбрионов - за процессом можно следить на клеточном уровне. В будущем технология позволит контролировать развитие отдельных клеток эмбрионов;
выявление метеоритного кратера в Гренландии, диаметр которого достигает 31 км - он мог образоваться еще 13 000 лет назад, а сейчас скрывается под километром льда;
найдена кость девочки неандертальского-денисовского происхождения - это первое доказательство того, что эти два вида людей паровались;
раскрытие серии убийств 40-летней давности с помощью ДНК. В базу данных загрузили ДНК с места преступления и нашли дальних родственников преступника. Полиция отследила несколько крупных семейных деревьев и вышла на убийцу.
Science также выделил три главных научных провала года:
глобальное потепление, проблема которого только усиливается в последние годы;
пожар в Национальном музее в Бразилии, в котором были уничтожены более 20 миллионов экспонатов, многие из которых не имели аналогов;
исследования китайских ученых по генетической модификации человека, к которым возникло много вопросов этического характера.
В ноябре китайский генетик Хэ Цзянькуй заявил, что ему удалось изменить код ДНК девочек-близнецов таким образом, что они стали невосприимчивы к ВИЧ. Ученый утверждает, что редактировал эмбрионы для семи пар, но только один случай завершился беременностью и родами.
Имена родителей, их место пребывания и другие факты, подтверждающие слова ученого пока не известны. А предоставленные им материалы не дают возможности утверждать, что вмешательство ученого не нанесло вреда.
В Китае запрещено клонирование человека, но прямого запрета на генетические изменения эмбрионов нет. Также ученый официально сообщил государству о своем исследовании, но сделал это позже, чем начал эксперимент.