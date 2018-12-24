Утром в понедельник условия езды осложнены по всей Латвии

Так, к 6:30 в Латгале движение было затруднено по всем государственным дорогам и дорогам регионального значения, за исключением участка шоссе Краслава-Патерниеки.

В Видземе условия езды по крупнейшим дорогам удовлетворительны в округе Смилтене, на участках Сигулдского и Валмиерского шоссе у Инчукалнса, Сигулды и Раганы, участке дороги Тинужи-Кокнесе от поворота на Скривери до Кокнесе, а также участке Даугавпилсского шоссе от Огре до Лелварде.

В Земгалн условия езды удовлетворительны лишь на участке Баускского шоссе от Иецавы до Гренцтале.