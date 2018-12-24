Ученые выяснили, как строили Стоунхэндж

Цилиндры, покрытые сложной резьбой, были найдены в 1889 году в детской могиле, датированной неолитом, и с тех пор неоднократно изучались. Однако только сейчас исследователи определили, для чего эти артефакты применялись.

Ученые измерили длину окружности каждого барабана и выяснили, что, если семь раз обернуть веревкой большой цилиндр, то отмеренная длина будет равна 3,22 метра. Это же число получится, если обмотать восемь раз веревкой средний цилиндр или десять раз - самый маленький.

По словам археологов, цилиндры могли быть полезны при создании в Стоунхендже трилитов - сооружений из трех камней, один из которых лежит на двух других. Древние люди отмеряли нужную длину, обматывая веревки вокруг фолктонских барабанов или катая их по земле.