В Риге мужчине дали четыре месяца тюрьмы за кражу елки и конфет на пару евро
24 декабря 2018, 12:27
Пардаугавский суд Риги осудил на четыре месяца лишения свободы мужчину, который с АЗС Statoil украл рождественскую елочку, а из магазина Maxima - горсть конфет, сообщает агентство ЛЕТА.
Так, 19 декабря 2014 года мужчина подошел к стенду автозаправочной станции, который находится снаружи у входных дверей, и украл одну елочку стоимостью 14,5 евро. В свою очередь 23 января следующего года он украли со стенда с развесными конфетами магазина Maxima конфеты Rīts весом 360 граммов, нанеся магазину потери в размере 2,71 евро.
Суд, соответственно нормам Уголовного закона, решил осудить мужчину на 4 месяца лишения свободы, а также взыскать в счет Maxima Latvija компенсацию ущерба в размере 2,71 евро.