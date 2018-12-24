В Риге мужчине дали четыре месяца тюрьмы за кражу елки и конфет на пару евро

Так, 19 декабря 2014 года мужчина подошел к стенду автозаправочной станции, который находится снаружи у входных дверей, и украл одну елочку стоимостью 14,5 евро. В свою очередь 23 января следующего года он украли со стенда с развесными конфетами магазина Maxima конфеты Rīts весом 360 граммов, нанеся магазину потери в размере 2,71 евро.