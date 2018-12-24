Шокирующий исход. Средний класс покидает Нью-Йорк

Перепись населения показала "шокирующий исход": в среднем Нью-Йорк теряет по 100 жителей каждый день. Издания связывает это с повышением налогов, увеличением расходов на проживание и снижением зарплат из-за внедрения различных технологических решений.

Все это сильно ударяет по среднему классу, и в итоге его представители покидают Нью-Йорк в масштабах, невиданных со времен Великой депрессии (1930-е), ссылается на слова аналитиков газета.

Сейчас среди жителей города 48 процентов относятся к среднему классу с доходами в 30-60 тысяч долларов в год, 31 процент зарабатывает меньше, еще 21 процент считается богатыми.

"Богатые в Нью-Йорке становятся богаче, бедные на самом деле тоже становятся богаче, но не настолько, чтобы переходить в средний класс", - отмечает экономист из Американского института экономических исследований Питер Эрл.

Так, из приблизительно 175 тысяч новых рабочих мест в частном секторе, созданных с 2007 года, лишь менее 20 процентов получают доход, соответствующий среднему классу, указывает эксперт.

По его словам, небезосновательно считать, что доходы среднего класса в городе снижаются даже быстрее, чем в других крупных населенных пунктах США, особенно из-за цен на жилье и в целом на жизнь.

Как отмечается, в целом средний класс сокращается по всей стране. Однако в таких городах, как Нью-Йорк, это особенно заметно: появляются в том числе закрытые и заколоченные магазинчики, растут арендные ставки, снижается потребительский спрос.

По последним исследованиям, более миллиона из примерно 8,5 миллиона жителей Нью-Йорка беспокоятся, что может перестать хватать еды на семью.

В сентябре Нью-Йорк стал крупнейшим финансовым центром мира, опередив прежнего лидера - Лондон.