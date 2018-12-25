Прямые иностранные инвестиции в Латвии за год сократились наполовину

В последние годы наблюдаются явно выраженные колебания потоков прямых иностранных инвестиций, отмечает Минэкономики.

В 2017 году сумма прямых иностранных инвестиций в Латвии составила 650 млн евро - почти в 4 раза больше, чем в 2016 году (2,4% ВВП). Ее обеспечили в основном вложения нерезидентов в собственный капитал предприятий.

В первом квартале 2018 года прямые иностранные инвестиции составили 105 млн евро, во втором - всего 23 млн евро, в третьем - 237 млн евро.

В конце сентября 2018 года сумма накопленных прямых иностранных инвестиций в Латвии составила 14,9 млрд евро - на 3,1% больше, чем годом ранее. Прирост обусловили в основном вложения шведских и эстонских предпринимателей в латвийскую экономику.

В геополитической структуре накопленных в Латвии прямых иностранных инвестиций преобладают инвестиции предпринимателей из стран ЕС - в конце сентября 2018 года они составили 77% всех накопленных прямых иностранных инвестиций.

Больше всего в латвийскую экономику вложили шведские предприятия - в конце сентября их инвестиции составили 17,2% всех накопленных прямых иностранных инвестиций. В основном это инвестиции в финансовое посредничество.

В последние годы значительно увеличились вложения российских инвесторов. С конца 2010 года российские накопленные прямые инвестиции выросли в 4,6 раза и в конце сентября по сумме накопленных прямых иностранных инвестиций Россия была вторым крупнейшим инвестором в латвийскую экономику.

Инвестиции литовских и эстонских предпринимателей в конце сентября 2018 года составили почти 17% накопленных прямых иностранных инвестиций.

Вложения предпринимателей из Нидерландов, Кипра, Германии, Норвегии, Дании и Люксембурга в конце сентября составили почти 33% общих накопленных прямых иностранных инвестиций.