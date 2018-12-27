В 2019 году планируется принять в армию до 710 военнослужащих

В 2018 году на военную службу принято 640 военнослужащих - это самое большое число с 2007 года, когда Национальные вооруженные силы (НВС) перешли на контрактную военную службу.

В 2006 году на службу в армию было принято 628 человек, а меньше всего - 45 человек - было принято на службу в 2009 году, когда прием был ограничен из-за финансово-экономического кризиса.

126 из принятых в этом году военнослужащих обучаются в Латвийской национальной академии обороны, чтобы получить офицерскую профессию.

В этом году в академию принято также 30 уже несущих службу солдат и инструкторов.

Согласно принятой Сеймом в 2016 году концепции обороны государства, в мирное время службу в НВС несут 6500 военных-контрактников. Сейчас в НВС служат около 6000 военных.

Профессию военного можно получить в школе пехотинцев в Алуксне.

Военным может стать гражданин Латвии в возрасте 18-40 лет, имеющий по меньшей мере основное образование.