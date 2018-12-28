В Плявниеках за попрошайничество оштрафовали гражданку Румынии
28 декабря 2018, 15:05
27 декабря в 15:12 муниципальная полиция Риги получила информацию о женщине, которая навязчивым образом попрошайничает у входа в один из торговых центров в Плявниеках.
Стражи порядка на месте происшествия встретили гражданку Румынии, которая ранее уже попадала в поле зрения полиции. У женщины была прикреплена табличка с просьбой о помощи, а в руках она держала пластиковый стаканчик с мелочью.
К полицейским подошел охранник торгового центра, который проинформировал, что женщина регулярно появляется на территории и мешает посетителям. По словам охранника, что женщина идет за посетителями и клянчит деньги.
Составлен протокол административного нарушения по факту попрошайничества навязчивым образом.