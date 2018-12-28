Пт, 28.12.2018
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В Плявниеках за попрошайничество оштрафовали гражданку Румынии

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ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

27 декабря в 15:12 муниципальная полиция Риги получила информацию о женщине, которая навязчивым образом попрошайничает у входа в один из торговых центров в Плявниеках. 

Стражи порядка на месте происшествия встретили гражданку Румынии, которая ранее уже попадала в поле зрения полиции. У женщины была прикреплена табличка с просьбой о помощи, а в руках она держала пластиковый стаканчик с мелочью.

К полицейским подошел охранник торгового центра, который проинформировал, что женщина регулярно появляется на территории и мешает посетителям. По словам охранника, что женщина идет за посетителями и клянчит деньги.

Составлен протокол административного нарушения по факту попрошайничества навязчивым образом.

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